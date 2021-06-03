特朗普关闭博客 其网络平台几乎全部消失

美国前总统特朗普永久关闭了他不到一个月前开设的博客网页。自今年1月离任以来，他的网络言论平台几乎全已被抹除。

他的高级助手米勒（Jason Miller）星期三（6月2日）告诉美国CNBC新闻台说，特朗普的博客“来自唐纳德·J·特朗普的桌子”（“From the Desk of Donald J. Trump”）已从这位前美国领导人的个人网页上删除。

米勒说，这个特朗普之前用来点评美国政治、社会议题和外交事务的博客 “不会再回来了”。

“相比我们已经开始和正在试验的沟通平台来说，这个博客只是辅助性的，” 米勒说。但他没有说明新的特朗普线上平台会在何时开启。

特朗普担任总统期间，他的社交媒体账号曾吸引数千万粉丝，他几乎每天都在那里发布大量声明。他在社交媒体上频繁发帖，嘲弄民主党政治对手，支持他喜欢的共和党候选人并抨击那些他不喜欢的共和党人，还对当日各种事件发表评论。

但面簿和推特后来都禁止他在它们的平台上发帖。特朗普1月6日敦促他的支持者“拼命斗争”，去美国国会大厦和那些正在认证选举人团投票结果的议员们对峙。那之后，这两家公司对特朗普做出禁言决定。特朗普在去年11月的总统大选中输给了民主党人乔·拜登（Joe Biden），拜登在1月6日国会冲击事件两周后宣誓就任总统。

特朗普和他的政治盟友长期以来一直指责社交媒体公司敌视保守派观点。面簿的一个内部审查小组最近决定，在进一步审议期间，维持对特朗普的禁言令。对此，特朗普抨击脸书“完全是我们国家的耻辱和尴尬”。

特朗普的个人博客最初号称为一个新的“交流平台”。特朗普的助手米勒称这一博客页面是查找这位前总统各项声明的“一个很棒的资源”。但米勒也承认，它“不是一个新的社交媒体平台”。

现在看来，特朗普为重新与粉丝线上互动而做的努力明显效果不好。据《华盛顿邮报》报道，自1月份以来，社交网络上有关特朗普的评论和反应已暴跌95%，降至2016年他赢得大选以来的最低水平。

特朗普从未致电拜登正式承认败选，并继续声称是违规投票现象让他失去了在白宫的第二个四年任期。他说他正在考虑2024年再度竞选美国总统，但要等到2022年国会中期选举之后才会做决定。

自卸任以来，他一直住在他位于佛罗里达州的滨海庄园中，在政治场合只露过几次面。不过他计划在未来几周内更积极地露面。特朗普接受过一些亲保守派媒体的采访，也曾有几名共和党议员前往他的海湖庄园拜访并谈论政治。

与此同时，本周有报道称，特朗普一直在告诉一些支持者，他预计将在今年8月底恢复总统职位。他最近鼓励对那些早已认证拜登合法获胜的关键州的计票进行审查。美国没有任何法律机制可以让特朗普在拜登任职期间重新当选总统。拜登的任期将于2025年1月结束。

但是，尽管特朗普的网络言论平台几乎全已消失，他在共和党政界仍保持着广泛的影响力。

最近，绝大多数共和党议员与特朗普的意愿保持一致，投票反对成立一个独立的国会委员会来调查1月6日的冲击国会大厦事件。在那次事件中，数百名特朗普的支持者冲进国会大厦，砸碎窗户，占领了国会两院议事厅，并与警察发生扭打。

事件造成五人死亡，并有400多名抗议者被捕，他们正等待一系列刑事指控的裁决结果。

民主党控制的美国众议院批准成立该调查委员会，但民主党人未能在参议院克服共和党人通过“冗长辩论”程序对该提案的阻拦。