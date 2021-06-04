内坦亚胡被赶下台 对中美都是利好消息

作者：黄治金

凡是长期通过极端、分裂、强硬手段巩固权力、并且给地区和平与稳定带来危害的领导人，都应该尽早下台。以色列总理内坦亚胡（Benjamin Netanyahu）就是这样的人。如果从中东和平进程的角度来看，内坦亚胡对手同意联合执政，或许能够给以色列政坛、以巴和谈以及中东局势带来一些新的积极变化。

6月2日，以色列中间派政党拥有未来党（Yesh Atid）领导人拉皮德（Yair Lapid）、右翼政党统一右翼联盟（Yamina）领导人贝内特（Naftali Bennett）和以色列的阿拉伯政党Ra'am领袖阿巴斯（Mansour Abbas）等其他五个政党达成合作协议。根据协议，贝内特先担任总理、拉皮德担任外长，约两年后互换职位。

这意味着内坦亚胡12年总理生涯料将终结。经过以色列总统确认以及下周议会正式投票之后，内坦亚胡的权位将被移交给一个由右翼、左翼、中间派以及阿拉伯政党人士组成的一个大政府。内坦亚胡早前已指控对手组建执政联盟是“本世纪的最大骗局”，认定针对自己的指控和调查是“政治迫害”和“未遂政变”。这番说词，和美国前总统特朗普（Donald Trump）权力日落西山时的言行一模一样。

以色列自诩为犹太国家和民主国家，但数十年来频繁占领巴勒斯坦领土，实际上已经沦为殖民主义国家。尤其在内坦亚胡的领导下，民族主义和极端主义横行，甚至出现了犹太教主导政治的态势。包括最近内坦亚胡军事打击加沙地带，某种程度上也是为了打乱拉皮德拉拢以色列阿拉伯政党的努力。

在美国民主党政府的施压下，内坦亚胡曾勉强承认支持两国方案，但在实际言行中则否定两国方案，包括不断推进约旦河西岸地区犹太人定居点建设，以及封锁哈马斯控制的加沙地带。他还以反恐为名，威胁袭击伊朗“核设施”，并且坚决反对美国通过外交对话解决伊朗核问题，甚至联合美国国内犹太裔势力和右翼共和党人影响美国中东政策。

巴勒斯坦方面稍有反抗，以色列便予以强硬还击，巴勒斯坦平民的伤亡更是被以色列精英社会所漠视。这都无形中损害了以色列这个国家的民主与法治形象。

内坦亚胡的离开或许能够让以色列开始重视团结，摒除个人崇拜和宗教狂热。更何况，他被指控犯有受贿、欺诈和违反信托三项罪名，是以色列历史上首位在位期间受到刑事指控的总理。他的离开或许能够挽救以色列的政治颜面以及民主体制。

尽管这个新的联合政府意识形态多样，政治上少有共识，但都希望结束内坦亚胡执政。另外，2019年以来，以色列四次选举，已经严重撕裂社会，大大降低了政府的执政效力，影响到国内民生和基建方面的预算的通过。

当然，“新总理”贝内特也是极端民族主义者，强硬程度相比内坦亚胡，有过之而无不及。他完全反对巴勒斯坦建国，支持以色列占领约旦河西岸大部分地区。国际社会对贝内特的了解也比较少。

但是，从联合反对派赶内坦亚胡下台来看，贝内特这样一位极端主义者也有投机和务实的一面。一旦上台执政，他领导的政府包含右翼犹太复国主义政党、左翼世俗进步党和阿拉伯政党的联盟，预计会在推进定居点建设方面，考虑左右各方利益，会有一些缓冲。而且，将来接替出任总理的拉皮德支持两国方案。

而且，这样一个多样化意识形态的执政联盟，会更多地把重心放在国内。尤其在国内民生问题上，各方还是可以开展合作，甚至可以更多地考虑各方利益，尤其是以色列阿拉伯民众的利益。这和内坦亚胡主政大有区别。

所以，以色列执政模式的颠覆性改变，有不确定性的一面，也有积极的一面。尤其对于关注以巴和平进程的中美而言，此次以色列政治洗牌也为大国重启以巴和平进程创造了条件。尤其对于至今不愿触碰以巴问题的拜登政府而言，这种改变或许也是美国重新就以巴问题发力的一个突破口。