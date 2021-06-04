华为用鸿蒙打手机翻身仗，与第三方合作成关键

来源：日经中文网

作者：川上尚志

中国最大通信设备企业华为技术将开始构建自主开发的操作系统（OS）阵营。6月2日开始支持智能手机，到2021年底，力争包括其他企业的产品在内，在3亿部手机上搭载。在受到美国政府制裁、智能手机供货锐减的背景下，华为寻求通过软件盈利。不过OS市场由美国企业垄断，实现盈利的道路也存在不确定性。

6月2日，“我们希望与更多合作伙伴、开发者共同繁荣鸿蒙生态”，华为首席执行官余承东在线上发布会上呼吁。他宣布自当日起，“鸿蒙”将首次支持的部分手机机型，首先在约100种产品上使用。

作为物联网（IoT）用OS，华为一直在开发鸿蒙，在自主智能手表和电视等之上搭载。并未透露现阶段搭载鸿蒙的设备数量，但目标是以支持智能手机为契机，到2021年底在超过2亿部自主设备上搭载。

华为此前出货目前仍能使用的智能手机达到约7亿部。有中国媒体报道，其中九成可升级为鸿蒙系统。此外，力争在1亿台其他品牌的家电等设备上搭载。在华为加快扩大鸿蒙利用的背后，存在美国政府出口管制的影响。

由于美国政府2019年5月出台的出口管制措施，华为手机使用安卓系统的相关功能受到限制。安卓由美国谷歌以开源方式免费提供，处于管制对象之外。但新款智能手机生无法搭载谷歌的应用商店服务“Google Play”，华为被迫自己构建应用程序等的生态系统。

打击还波及到智能手机的供货方面。美国政府2020年9月进一步加强对华为的出口管制，原则上禁止了半导体供给。华为难以采购高性能零部件，不可避免地缩小了生产规模。为了避免制裁的影响，2020年11月出售了低价手机品牌“HONOR（荣耀）”。

调查公司Canalys的统计显示，1至3月华为的智能手机全球供货量同比减少6成，降至1860万部，市场份额排在第七位。2019年的全球供货量曾达到2.4亿部，直逼韩国三星电子，排在第二位，但如今已没有了之前的势头。“虽然没有完全放弃手机，但不得不将业务扩大至手机销售以外”，华为相关人士表示。

为此，华为将以鸿蒙为核心，转向通过软件盈利的方向。华为与安卓一样免费公开鸿蒙的技术，不会通过鸿蒙本身盈利。将充实以鸿蒙为基础的应用商店服务等，以向外部企业收取手续费等形式，形成新的盈利来源。

例如其他智能手机企业等如果与鸿蒙配套采用应用商店服务，华为可收取授权费。如果应用商店服务的利用扩大，向各应用运营商根据销售额收取的手续费也将随之增加。中国媒体报道称，华为根据先行案例的分析，认为需要让鸿蒙系统在3亿部智能设备上搭载，相当于市场份额的16％。

不过门槛很高。在操作系统市场，美国企业掌握着压倒性份额。在智能手机领域，谷歌和苹果两家掌握近100％的份额，在个人电脑领域，微软的“Windows”份额超过7成。如果支持的设备数量少于竞争对手，对于应用开发者和外部企业来说，操作系统的利用价值则较低。华为要借助以鸿蒙为基础的服务盈利，3亿台设备是不够的，需要进一步增加支持的设备。

为此，如何与更多外部企业展开合作成为关键。华为已与超过1000家的设备企业展开合作，但主要还是中国的家电企业。在小米等中国智能手机制造商中，现阶段还没有决定采用鸿蒙的企业。有分析认为，中国智能手机企业均采用安卓系统，立即改用鸿蒙的优点较少。

华为以鸿蒙为核心盈利的途径仍不清晰。国泰君安证券指出，“鸿蒙系统目前对第三方手机厂商的渠道佣金分成模式和广告态度尚不明确，也成为一个阻力”。美国政府出台管制措施至今已有约两年。华为一直在坚持，但经营受到的打击逐步扩大，在此背景下，需要采取推动鸿蒙普及的进一步具体政策。