美对朝政策，葫芦里卖的什么药

来源：环球时报

作者：王帆

随着韩国总统文在寅访美之后美韩采取一些引人注目的举措，各方对于朝核问题下一步走向的关切骤然上升。朝中社日前发表题为“废除‘导弹指南’意欲何为”的文章，批评美国解除对韩国研发和使用导弹的限制，并称是“明知故犯的敌对行为”。从用词看是比较严厉的。朝核问题历来是美国东亚战略中的重要考量。那么，美国对朝政策葫芦里究竟卖的什么药？

想靠实用主义获得进展

之前，白宫新闻秘书普萨基曾表示：“我们的政策不会聚焦于达成一笔大交易，也不会依赖于战略耐心。”拜登政府将对朝鲜采取分阶段的务实策略，采用“外交手法和坚定的威慑”，避免特朗普时期终于表面的做法，但会尊重特朗普与金正恩在新加坡达成的协议。这个表态意味着美国将分阶段解决朝核问题。经过长达数月的情况评估后，华盛顿倾向于寻求达成一项通往全面无核化的阶段性协议。

在与文在寅会谈后，拜登政府强调解决朝核问题困难重重。拜登说，“此前的四届美国政府都没有达到目标。这是一个异常艰难的目标。”这就是为什么白宫发言人说美国既不执迷于“重大协议”也不执行“战略耐心”策略的原因。拜登政府否定了前任特朗普和奥巴马时期的方式，希望靠“实用主义”获得进展，从而减少紧张关系以接近“最终目标”，即半岛无核化。这表明，拜登可能选择一种“中间性”的立场。拜登政府似乎还正试图为渐进式进展创造条件，即朝鲜朝着无核化目标迈出的每一步都将得到美国采取相应行动的回报，包括解除制裁。也就是“部分换部分”的做法，即以部分解除制裁换取部分无核化，直到完全取消核计划。

要实现接触并不简单

曾经负责朝核问题的现美国亚太事务协调员坎贝尔不久前在接受韩联社采访时称，美国已做好为实现朝鲜半岛完全无核化的目标与朝鲜进行外交接触的准备，但同时也已做好采取实质性措施的准备。他表示，过去4届政府进行相应努力却未能实现朝鲜半岛无核化目标，因此“我们将采取全新的切入方法”。坎贝尔称，为深化美国与盟友的关系、维护驻军安全等实质性成果，美国向朝鲜敞开外交大门。在此过程中，美国将与韩日及其他盟友和伙伴继续保持紧密磋商。

从坎贝尔的表态来分析，美国仍会继续对朝实施制裁，并认为美韩联合军演为保持戒备态势、提升互操作性以及维护朝鲜半岛的稳定作出贡献。同时，坎贝尔也强调，美国政府的对朝政策不是敌对性的，而是旨在拿出解决方案，最终实现半岛的全面无核化。美国国务卿布林肯也做过类似表态，他强调美国的政策目标很明确，那就是致力于推动半岛无核化进程，减少朝鲜对美国及盟友带来的“威胁”。

由此可以看出，拜登政府愿意与朝鲜进行外交接触。在美韩首脑会晤上，拜登与文在寅对这个问题都予以了肯定的回应。当然，能否实现外交接触并不是一个简单的问题，一方面取决于朝鲜方面的反应，另一方面还取决于外交接触的氛围是否已经形成。

值得注意的是，拜登政府强调的是“消除对美国的威胁”。换句话说，如果朝鲜不再威胁美韩等国，即使拥核美国也是可以接受的？还是，只要朝鲜拥核就是对美国的威胁？其实这里面是大有深意的。

无论是坎贝尔还是布林肯，都在讲话中表明现在讨论解除对朝制裁的问题还为时过早。这表明美国虽然在口头上强调“对朝政策不是敌对性的”，但实际行动上却并没有实质性改变。

模棱两可下的“确定”

虽然美方的表达多是模棱两可的话语，但有几点仍然是明确的。

首先，美朝双方在战略信任方面没有获得突破。如果美国仍然坚守“弃核”而不是“停核”的对话前提条件，则朝核问题现阶段将难有任何推进。如果美国仍然强调不放弃制裁，想以制裁迫使朝鲜让步，则美朝关系恐怕只会止步不前。

另一方面，美国自身做法让朝鲜难有信任感。奥巴马政府曾经就伊核问题与伊朗达成协议。根据该协议，伊朗同意放弃98%的铀储备，拆除数千台离心机，并且接受严格的国际核查。作为交换，美国及其伙伴同意取消对伊朗的经济制裁。但特朗普上任后撕毁该协议。这让朝鲜如何重建对美国的信任呢？

其次，在“主动迈出第一步”这个问题上双方没有默契。朝核问题一直面临程序难题，即“谁先让步”。拜登在美韩峰会后的记者会上曾表示，若朝鲜领导人有诚意讨论放弃核武的问题，他愿意与其举行会晤。美国一些专家认为，虽然拜登对朝抛出“橄榄枝”，但这是有前提条件的，双方都需要对方明确让步，因为谁都不希望河内式的失败重演。然而，就目前而言，双方似乎都不愿率先采取行动。

第三，美国对朝鲜的安全关切仍然没有给予正面回应。在美韩首脑的声明中没有提及美国对朝鲜作出安全保证或正式结束朝鲜战争。这两点都是朝鲜提出的要求，但美国仍然顾左右而言他。

美国对朝对韩政策存在矛盾心态。美国一方面为了驻军、保有其主导权、强化联盟就必须强调朝核威胁，同时还可以瞒天过海，借朝核问题布设针对中国的新的导弹防御系统。另一方面，又不希望朝核问题失控，因而表现出愿意解决朝核问题的姿态。

在这种矛盾心态下，拜登政府的首要任务是阻止朝鲜核问题的升级。因此，美国对朝政策更大可能仍然是引而不发，目的就是先控制局面。此外，基于迫切性和相关性等因素来分析，美国现阶段并没有花费过多精力和财力解决朝核问题的意愿。这也是为什么文在寅寻求让美国对遏制朝鲜核计划产生新的外交紧迫感，而白宫却表示将在这个问题上采取更加长远的态度。