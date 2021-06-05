变异病毒瘫痪越南工业带威胁全球产业链

来源：香港01

作者：茅岳霖

过去一年新冠疫情重灾区以欧美拉三地为主轴，本年4月印度疫情突然再爆却让各界目光转向疫情相对温和的亚洲。如今本港疫情几平，但最早压服大型传染的中国大陆却有广东地区接连再遇本土确诊，而常被欧美媒体引为成功案例的台湾更遇上全球大流行以来的最深重疫情，与近日发现新变种的另一“模范生”越南遥相呼应。

东盟多国抗疫成绩向属中游之列，罕见全球关注，如今多国疫情再见明显升势，疫苗接种远远未足，加上邻近地区变种病毒威胁，使各界开始注视这个人口繁杂、部份国家政局未稳的地区。其抗疫前景对与之有紧密联繫的整个东亚地区更是影响菲浅。

到2021年6月2日，从4月27日开始发生的新一轮越南新冠疫情已经造成了四千六百馀人感染，越南全境37个省市捲入其中。当外界聚焦于胡志明市的“教会传染事件”、岘港一带的“英、印变异病毒”时，这些风口浪尖上的新闻对河内而言可能都只算小把戏。

代工基地失守才是关键

越南对于封锁城区、控制传播有足够经验，此次风波最大的危机也不在此。相对而言，河内北部的北宁省、北江省两处重要代工基地分别有约900人和2,500人染疫，两地因疫情而瘫痪才是最令越共高层头疼的。将部分工厂搬出中国，试图立足越南的富士康、立讯精密、海能实业、鸿腾精密、三星电子等公司也遭遇了最为现实的打击。

对河内方面来说，北宁、北江一带作为传统代工厂已经在2020年的疫情中遭遇过一次严峻打击。譬如在北宁，当地有1,100多家全资外企，僱用工人三十多万，其中很多企业健康运作了5年以上。其工人薪资相对较高，其中生产线领导岗位工资约在2,500万盾（折合约8440港元）上下。

随着订单锐减，人力成本不减，不少北宁韩国企业在2020年4月下旬后断然弃厂关门，造成大量失业人口。虽然在2020年下半年，随着疫情得到控制，当地15个工业区、1个资讯产业园区和30多个“产业园”恢复运转，此地也再次成为越南国民生产总值、居民收入位居前列的地区。但越南工业区在新冠危机下的脆弱局面已经基本呈现。

进入2021年，北江、北宁地区在疫情之下的脆弱一面再度凸显。当越南方面还在5月上旬追踪“中国专家”的密切接触者，将其广而告之时，河内热带病中心医院、K医院两大感染点的患者也将病毒传入了北宁、北江的工业区宿舍。

北江、北宁工业区的疫情，展示了越南作为新兴国家不成熟的一面：面对北宁等地传染源不明的局面，越南副总理武德儋曾在5月12日召开大会，严令各地加强防疫工作，避免在工业基地发生大规模疫情。但新冠疫情的传染性不以行政命令为转移。随着疫情仍然在工人宿舍之间发生传播，这导致北江从5月18日开始在部分人员密集的园区宣布停工，北宁也在同一时期恢复封城、宵禁等防疫战时措施。

对此，河内方面固然已经开动国家机器，开始从全国范围内调集物资、医疗器械、医护人员，在北江、北宁地区紧急修建隔离设施、野战医院（即方舱医院），同时加速核酸检测、疫苗接种等进程，但这种强力措施背后也伴随着北江、北宁两地工业地带的全面停产。

转移产业链“疫境”受挫

到5月25日，越南总理范明政签发的《关于确保工业区新冠疫情防控安全》的公函也明确指出，此次疫情“导致供应链和生产链受阻严重”。而这种问题带来的直接烦恼，就不仅仅是越南方面的问题了。很多承受不了中国劳动力成本上升，转而把劳动密集型加工工厂搬迁到越南、印度的企业正在承受这种压力。

资料显示，自2018年“中美贸易战”至今，已经有不少韩国、日本、美国及台北地区企业参与了搬迁代工厂、“转移产业链”的进程，韩国三星电子、LG、日本东芝、美国苹果、富士康等企业也在2019年后大事渲染“把产业链移出中国”之类的话题，在拜登上台后，这种调门在2021年初一度成为一种显学。

必须承认，越南以及印度在全球电子产业的下游地位不断提高，正日益成为吸引全球制造业产业链调整的一环。但工人工资成本较低的印度，已经在从北向南逐渐延伸的新一轮新冠疫情中陷于瘫痪。越南疫情虽然部分可控，但其在变异病毒影响下，暂未呈现明显拐点，部分恢复产能的工厂暂时也只能以较低效率恢复运转。考虑到越南未来疫情难以在14天内轻易平息，三星、苹果等公司的产能将会面临无可避免的衝击。

不可否认，产业界人士仍对赴越南建厂抱有信心。首先，越南政府吸引外商投资的力度在不断加大；其次，越南出口至欧美与非洲的途径也相对畅通；再次，越南还有一亿人的国内市场。但这种利好都是疫情之后的事情，而今，越南方面正在胡志明市连接代工大省平阳省的旧邑地区设卡堵截，这场阻击战的结果，也将决定北江和北宁的大规模疫情是否会在越南南方重演。

