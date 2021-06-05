作者：高立群

当台湾欢欣鼓舞，收到日本捐赠的一二四万剂疫苗，感谢日本雪中送炭的同时；美国白宫也正式公布拜登总统捐赠全球八千万剂疫苗的相关安排。从白宫最新疫苗捐赠声明看来，台湾没有列入美国第一级战略伙伴名单。

潮水退了就知道谁没穿裤子，先来了解白宫声明所附上的“事实清单（Fact Sheet）”。第一，美国宣布第一批二千五百万剂，将在六月底前分配完，之后可能还会有好几批次。第二，也是最重要的，就是分配机制；白宫宣布，捐赠的七十五％透过COVAX系统进行分配（美国保留分配权），希望可以快速有效地让最多国家收到疫苗。亚洲有十六个以上国家地区分到第一批七百万剂。台湾在里面。

其余廿五％疫苗捐赠，将由美国自己决定！这才是关键指标。白宫声明特别指出，美国将捐赠给疫情陡升的国家、包括友邦邻国、其他需要美国立刻协助的国家。

我们来看这些名单有谁，就知道哪些国家才是美国真正的第一级伙伴关系，或具关键战略地位：加拿大、墨西哥、南韩、约旦河西岸及加萨走廊、乌克兰、科索伏、海地、乔治亚、埃及、约旦、印度、伊拉克、叶门；还有联合国前线工作人员。

加、墨、还有海地，都是美国邻国，不管关系好坏，捐给他们也是保护美国人自己，毕竟每天都有为数甚多非法移民，从海路或陆路进入美国，如果海地跟墨西哥疫苗打好打满，也是帮助美国防疫。印度疫情非常严重，也是世界上人口第二大国，又具有特殊的南亚区域地位，没有列入才是问题。乌克兰、乔治亚、科索伏、埃及、约旦、伊拉克、叶门等，都是全球战略上，美国的滩头堡前线，给予疫苗援助，就是最直接宣示。约旦河西岸及加萨走廊，人口不算多，一方面可彰显美国人道援助价值，一方面也可帮忙以色列防疫（道理与捐给墨西哥、海地雷同）。至于给予联合国前线工作人员，则著毋庸议。

这里面最特别的，就是南韩。人家利用晶片跟北韩问题就挤进去了。但是台湾也有晶片跟中国问题啊！记得四月中旬，美韩双边还无法搞定高峰会，尤其大家都知道文在寅总统不是很亲美。结果短短一个月，高峰会办了，美国甚至在这个全球疫苗捐赠细节出来前，先承诺帮韩国军人疫苗打好打满，共五十五万剂，拜登后来又加码到一百万剂。 （补充说明，日本、欧盟、纽澳这些基本传统美国第一级伙伴，因为自己疫苗充足，故不在名单里面。）

反观台湾，号称“台美关系史上最好”，最喜欢跟美国人打交道的政府，结果苦苦追求的疫苗，来的十五万剂莫德纳疫苗，也不是美国政府帮忙的。

台湾当川粉的时代已过去了。台湾政府需要好好思考与检视，台美关系出了什么问题？怎么建立与拜登团队的关系？