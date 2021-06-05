赴美打疫苗潮 凸显台政府失能

来源：台湾《经济日报》

最近桃园国际机场出现好久不见的闹烘烘景象，尤其是赴美旅客暴增，包括去年躲避美国疫情返台的留学生、滞台的美国公民，还有一群赴美打疫苗顺便观光的国人，掀起一波“返美潮”，航空公司也首度在疫情后增班，且航班几乎每班都客满，民众就算要花贵上三倍票价，也在所不惜。

此种现象，正好映照出台湾和美国在防疫上出现此下彼上的死亡交叉现象。台湾从去年的防疫模范生，至今年5月因防疫出现破口，而不断延烧，沦落至疫苗短缺而束手无策的窘境。反而是美国虽然曾因轻忽大意，在付出了60多万人死亡的惨痛代价后，最后依靠疫苗政策成功，成人的疫苗施打率超过五成，也取消了戴口罩的强制规定，已经走出最坏情境，预计7月可望正式解封，从而吸引观光客来美国帮他们拚经济。

从返台潮突然逆转为返美潮，代表国人对于政府的防疫失控和疫苗短缺等等失能作为，失去了信心、耐心，不得不自己花钱出国或返美“用脚投票”，民众此种自求多福的作为，不知道蔡政府是否感到惭愧？

从返美热潮中，也可以发现“有钱有闲”的优势者才有办法花费巨资到美国打疫苗顺便观光，而且要打到二剂疫苗才有完整的保护力，必须在美国待上一个月才有可能。其中一种人，就是拥有双重国籍的侨胞，去年回台避难，现在台湾沦落为危邦，就赶著回美避险；另一种就是没有美国籍的台湾人，但仍有相当的经济优势，又可以在家工作，甚至在美可能置产，就一方面躲避台湾疫情，一方面可以到美国工作又度假，还可打免费的疫苗保护自己。

但是，无法出国打疫苗又观光的大多数民众，是否就只能用钦羡或嫉妒的眼光来看待呢？其实大可不必。因这些赴美民众，在美打了疫苗，产生抗体有保护力，将来回国不会从境外移入病毒，也就对国人产生不会传染的“外部效益”，又把可贵的疫苗留给没能力出国的人，减轻国内疫苗不足压力，何况赴美打疫苗的国人，出国前要花费全世界最贵的筛检费7000元，回来还要忍受隔离14天的不便。

再从经济效益来看，第一波疫情已经将航空业、观光旅游业打得奄奄一息，第二波疫情更使得国内观光产业几乎完全归零，此时国人出国无论是避难、避险或观光、打疫苗，对于旅行社、航空业者也有振兴经济的效益，降低纾困4.0的负担。

因此，从防疫的外部效益或对观光相关产业的经济效益来看，应正面看待国人或台侨的返美潮。但是令人讶异的是，前不久传出“国人组团赴美打疫苗观光团”的消息后，反应最激烈，竟然是观光产业的主管机关交通部观光局，马上好似气急败坏地严令禁止，严词警告业者组团出国就要予以处罚或制裁。

此种心态，就和疫情指挥中心看到地方政府超前部署，採取更积极的防疫措施，竟然严令制止或撤销，甚至对见义勇为而向国外紧急采购疫苗的民间团体，都以各种行政手段阻挡，那般的匪夷所思。

民众要质疑观光局的是，难道旅行业、航空业受到连续两波疫情的打击还不够惨烈？观光局对国内旅游都无能为力了，有何资格反对国人去美国自力救济保护自己？再说，观光局禁止国人组团去美国打疫苗兼观光，民众自由行你又管得了吗？透过境外的旅行社订票，甚至安排打疫苗、度假观光行程，照样畅通无阻，观光局对国内观光业者的禁令，不就是把生意送给境外的竞争对手，这难道是观光局管的本意？请观光局不要倒行逆施，赶快取消荒谬的禁令吧！