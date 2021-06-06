向陈时中“道歉” 必须排队

来源：联合新闻网

台湾疫情指挥官陈时中以6月3日年轻人染疫比率升高，指年轻人防疫松懈了。话音才落立时引起强烈反响，有人更办起十足反讽的“‘对不起，是我防疫松懈了！’第一届年轻人向陈时中道歉大赛”。一句话能挑起世代敏感神经，得罪蔡政府票仓的年轻族群，不只陈时中松懈了，整个蔡政府早就螺丝掉满地！

在指挥中心大玩“校正回归”衍生的种种疑惑未解之时，陈时中拿单日统计数据当成趋势判断依据，首先就犯了统计学大忌。年轻族群五月十日以前确诊比率占三成四、五月十一日到六月二日约两成，都是多天数统计，却单以三日升至两成五去下论断，在专业严谨度上恐怕是松懈了。

尤其陈时中似乎只看到浅薄的年龄分层表相，并未深究单日大增的真正原因。当天新增苗栗移工群聚感染三十四人，其中应该多属年轻族群，可能因此推升了年轻人染疫比率。难怪陈时中一声苛责，年轻人纷纷纷站出来“道歉”：“每天出门上班群聚，非常松懈！”

蔡政府防疫松懈从边境破口引发这波疫情，指挥中心公信力也惨跌，一大原因就在只知政治口水攻防，归咎特定族群正是最廉价的武器。年轻人向陈时中道歉了，看来染疫比率最高的长者也应道歉，枉死的二百多条染疫冤魂更该排队向陈时中和蔡政府道歉！