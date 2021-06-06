当台湾社会的集体焦虑来袭时

来源：联合新闻网

作者：刘维公

挪威艺术家孟克（Edvard Munch）的代表作“呐喊”（The Scream），全球知名度仅次于达芬奇的“蒙娜丽莎”（The Mona Lisa）。画中人物双手抱着头惊恐无助的表情，早已成为时代的经典图腾，不断出现在电影、卡通通俗文化中，更被收列变成表情符号。

关于“呐喊”的创作灵感，孟克在日记上是这样记载的：“有一天晚上，我在一条小路上散步，一边是城市，另一边看一下去则是峡湾。我很累，又生着病。我驻足观望峡湾的另一方，太阳正在落日，白云染上鲜血般的红色，我感觉到一声穿越大自然的喊叫，我似乎真的听到它。我画下这幅画，把白云画成真实的血流。色彩在呐喊。”

一般人渴望沉浸在夕阳的绚丽光影之中，感受大自然的美。但，对有焦虑症的孟克而言，这样的美景却变成是无法承受的沉重压力。“色彩在呐喊”，外在环境自然状态所形成的景观，反而激发出内心深处恐慌不安的呐喊。

六月四日，台湾新冠病毒确诊人数突破万人，扣除境外移入者，本土病例总数高达为九千二百四十八例。从五月十五日宣布台北市与新北市防疫升级第三级，到六月四日为止共二十一天，因新冠病毒死亡人数为一百七十五人，平均每天死亡人数八点三人，七天平均值则高达十六人。与印度每天好几千人的死亡数相比，有人也许会认为台湾这数字显得少之又少。请不要忘了，根据警政署五月初发布新闻稿，去年一整年Ａ1类道路交通事故酒驾肇事死亡总人数为一百五十一人，而道安资讯官方网站指出，今年一到三月因交通事故死亡人数平均每天八点六人。十六人死亡的七天平均值，是超出台湾社会正常生活所能接受的重大损失。更何况，每条生命的消逝，是亲人难以承受的痛。

五月大爆发的新冠病毒疫情，一夕间摧毁台湾的生存安全感。无法过正常生活，无法逃脱的死亡威胁，对人们产生巨大的心理冲击。人们成为“呐喊”那幅画中深受焦虑症煎熬的主角。

随着疫情恶化，陷入集体焦虑，是现今台湾社会的处境。它让防疫工作更加困难。人们愈加不能容忍不同的意见，语言表达的使用，更加凶狠；愈加不能接受不同的做法，情绪感受的反应，更加猛烈。

然而，当集体焦虑来袭时，却也让人们采取严格标准去检视执政的效能。面对攸关自我生命安全的关键时刻，人们睁大眼睛在看，哪些政治人物无能？哪些意见领袖失德？哪些政策计划跳票？集体焦虑，竟成为抵抗政府大内宣与认知作战的特效药。

六月五日，指挥中心公告死亡人数创新高的三十八人。这是悲痛的数据。失职的政府，已经成为人们集体焦虑的主要来源。人们一直在呐喊，而防疫指挥官只会在记者会一直拿手板，总统只会面对镜头一直照稿念。

作者为东吴大学社会学系副教授