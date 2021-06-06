美国窃听肆无忌惮 欧洲无奈隐忍收场

来源：明报

明报社评

欧洲传媒披露，美国国家安全局（NSA）在丹麦情报部门协助下，利用丹麦海底电缆网络，长期窃听德国、瑞典、挪威以及法国4国的政治人物，其中包括德国总理默克尔。消息曝光后，引起国际舆论哗然，这是8年前欧美传媒爆出默克尔手机遭美国窃听事件之后的又一场“窃听风暴”。由于美国总统拜登将于本月中旬展开上任以来首次欧洲之行，重建跨大西洋互信与合作是此行目的之一，这次“窃听风暴”，势必给此行蒙上阴影，也给双方正进行的新一轮跨大西洋数据传输协议谈判，增加不确定性。

据报道，在丹麦情报部门协助下，NSA透过窃听，获得了欧洲多国政要的电邮、电话通话、网络活动包括搜寻足迹，以及网络聊天和通讯信息，窃听活动至少持续到2014年。而丹麦国防情报局局长和另外3名情报官员于去年8月遭国防大臣撤职，理由是“隐瞒重要且关键的信息”，并在2014至2020年期间“提供不正确的信息”，据报亦与美丹合作的窃听活动有关。

重演八年前戏码

证美承诺不可靠

窃听丑闻曝光时，正值德法两国峰会召开之际，德国总理默克尔和法国总统马克龙在会后的记者会上，皆要求美国和丹麦解释，马克龙更声称，“在盟国之间做这种事不可接受，特别是与欧盟合作伙伴之间做这种事更不可接受。”挪威和瑞典反应强烈，要求美国和丹麦解释，挪威甚至还传召了美国使节交涉。但迄今为止，美国国务院及NSA都拒绝回应，白宫发言人仅回应称，“将与欧洲盟友和伙伴一道，透过适当的国家安全渠道解决任何问题”。丹麦首相更轻描淡写地表示，与欧洲盟友进行了“良好的对话”，又指“没有修复关系的必要”。

此事不禁令人想到8年前美国中情局前雇员斯诺登曝光的“棱镜计划”（PRISM），以及2013年德国传媒报道，默克尔的手机号码早于2002年她未当德国总理时，就上了NSA的窃听名单，直到美国总统奥巴马当年6月访德前数周才被删去。奥巴马当时誓言他对此一无所知，并向默克尔道歉，于2014年1月更承诺，不再监听盟国领袖，不再对默克尔从事间谍活动。这次事件证明，美国的承诺并不可靠。而时任美国副总统拜登当年曾深度参与“棱镜计划”，对于美丹之间的秘密窃听合作，肯定不会一无所知。

正如“维基解密”网站创办人阿桑奇所说，“美国的规则只有一个，就是没有规则”。美国无视国际规则和承诺，坚持监控全球的背后，体现的正是美国长期奉行的霸权主义逻辑。美国既要拉拢欧盟又对欧盟领袖有强烈戒心，“情报控制与情报霸权”是美国的全球战略之一，对盟国也不例外。

拜登上台以来，虽然跨大西洋关系的氛围发生了变化，但正如有分析指出，欧盟发现，尽管特朗普式不加掩饰的“美国优先”自大远去，但在华府温情脉脉的姿态之下，隐藏的是另一种久违的“美国例外”傲慢。这次窃听风暴，将为美欧关系带来新的考验。

据报道，美欧之间的数码政策谈判已到关键阶段，欧盟希望以一份新的跨大西洋数据传输协议，来取代之前的协议，新协议将可确保向美国转移欧洲用户数据的行为，符合欧盟的私隐安全标准。欧洲法院去年7月裁定，之前的协议有被美国将数据用于情报用途的风险。刚刚曝光的“窃听风暴”，坐实了欧洲的最大担忧，势令欧盟在谈判中采取更强硬的立场。

数码谈判或有变数

美欠全球一个交代

不过，亦有分析认为，这场“窃听风暴”注定会是一场茶杯里的风波，因为美国对欧洲的监控无处不在，无论是政治、军事还是经济、社会，美国影响力都无孔不入，欧洲各国领袖特别是默克尔等，对于遭美国窃听已经习以为常，见怪不怪，对这次窃听风暴的反应，甚至不如8年前般强烈，这也反映了美欧关系的无奈现实。

更重要的是，盟国与美方的情报合作早已是公开的秘密，棱镜计划的参与者就包括美英加澳纽“五眼联盟”。去年欧美传媒也揭露，美国和德国情报组织自冷战时期至本世纪初期，一直联手秘密控制瑞士公司克里普托（Crypto AG），靠向外国政府和企业出售加密机器，一边赚取数以百万计美元，一边收集重要情报。所以说，德国的外交和情报系统从未“发现”本国政要被美国窃听，以致默克尔等人都是从传媒报道中得知自己遭窃听，也就毫不奇怪了。这也是事发之后，丹麦若无其事、还有恃无恐的原因。

欧盟目前内部问题成堆，外部压力不减，美国要从中东抽身，欧盟面临的安全和难民困境更会加剧；拜登的“大国竞争战略”，需要暂时缓和美俄关系，亦或令欧盟成为间接受害者。这场窃听风暴或者会短期影响美欧关系，但在政治现实面前，相关国家的抗议并不激烈，风波最终仍将会以欧方的“隐忍”收场。不过，这场窃听风暴，仅仅是美国庞大全球窃密行为的冰山一角，窃听盟友“不可接受”，监控全球更不可容忍，美国欠国际社会一个交代。