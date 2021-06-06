俄美首脑会面难改美俄关系

来源：香港01

01观点

美国总统拜登、俄罗斯总统普京约定将于今月中16日假瑞士日内瓦进行首脑会面，不过俄罗斯方面却在面会之前一直放出不太积极的讯号。本周初，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）指会议虽然重要，但对有突破性发展不抱幻想。不久之后，俄罗斯国军工企业巨头俄罗斯技术集团（Rostec）总裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）在接受俄媒访问时，更表示如果对俄罗斯实施更强大的制裁无异于宣战。到底这只是俄罗斯讨价还价的手段，还是本来就不期望会面有什么成果？

美国意欲拉拢俄罗斯

自从中美全面展开角力之后，中俄两个遭美欧西方国家打压的国家快速走近，形成紧密合作关系，这对美国而言固非什么好事。因此，即使美国对俄罗斯也是百般猜忌，但在面对中国这个更大的威胁之时，拜登政府显然认为有必要拉拢一下美俄关系。就算不能将俄罗斯从中国拉到支持自己的阵营，也至少希望不会将俄罗斯继续推向支持中国的那边。因此美国主动邀请普京举行峰会，可谓颇有要理顺美俄关系之意。

另一方面，俄罗斯也不是没有动机去与美国进行交流。俄罗斯近来虽然与中国走近，但毕竟也有自己的国家利益需要考虑，譬如俄方近年便一直承受美欧西方国家的经济制裁措施，如果会面能够为此带来一些改变，那它自然就有动机进行谈判。

双方最近多番博弈主要聚焦在制裁问题上。4月中美国才以俄罗斯干预大选、骇客攻击加大对俄制裁，但5月底的时候白宫又宣布取消制裁连结俄罗斯和西欧的北溪2号天然气管道建筑公司，等同容许俄罗斯的天然气从海路绕过乌克兰、波兰等与其交恶的国家陆路。双方在制裁问题上互相出招，透露制裁问题将成为美俄会谈结果的核心。

美俄经济立足点不同

不过，尽管美俄双方可能就着制裁问题作出一些短期交换，但却难掩两国长期经济立足点的矛盾，也因此对俄罗斯而言，美国终难与中国相提并论。即使俄罗斯能换取美国取消一些制裁，但俄罗斯与西方始终存在很大分歧，诸如克里米亚问题、干预美国大选、骇客攻击、打压异见人士等指控，俄罗斯近年几乎一直有行为刺激到西方神经而在价值观态先行的前提下西方亦难以完全放下经济制裁大棒。面对这种单边制裁，俄罗斯的长远策略必定只能够是削弱美元霸权地位，建立另一套绕过美国支配的国际支付体系的长远方法。

本周四（3日），俄罗斯财政部长卢安诺夫（Anton Siluanov）宣布，俄国的主权财富基金将在一个月内变卖所有美元资产，改为增加欧元及人民币资产。同日，副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）又指，在美国针对性的经济制裁下，俄国可能很快就会放弃以美元计价的原油合约。当然，这些表态有可能只是在两国元首见面前进行讨价还价的过程，但俄罗斯近年一直在减少使用美元却是难以否认的事实。俄罗斯所有的对外交易中，美元占比已跌穿50%。如果要摆脱美元，那俄罗斯便更需要与中国合作。

从经济的长远发展看，俄国与中国的利益接合点也远比美国大。美国经济现正面临巨大压力，根本无能力去帮助俄罗斯的经济，而俄美多年的关系恶化加上实际经济制裁影响下，亦令双方的贸易量日渐减少。2019年新冠疫情之前，美国统计俄美双边贸易不过280亿美元，但同期中俄贸易却差不多达1,100亿美元总值。况且在双方的推进下，中俄贸易未来应该还会出现很大增长，双方于2019年就同意在2024年前将贸易额翻倍提升至近2,000亿美元。从这些角度而言，中国与美国哪个对俄罗斯更有长远的价值是不言而谕。