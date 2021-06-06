文在寅拟特赦三星会长　韩国财阀统治难以撼动？

来源：香港01

01观点

权倾朝野的韩国企业龙头三星集团会长李在熔年初被判诈欺及行贿入狱两年零六个月，其后青瓦台一直受国内外压力要求特赦李在熔。总统文在寅周三（2日）邀请四大企业SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、三星电子副会长金奇南午膳。席间四大财阀便再次向文在寅上书建议特赦李在熔。另一方面，文在寅最近亦频频放软口风，似乎有意放过李氏一马，早前甚至一度传出李在熔最快可于佛诞出狱的消息，近来传媒又寄望文政府于8月15日光复节特赦李在熔。究竟以打撃财阀上台的文在寅，会否自打嘴巴放生韩国的贪腐财阀之首？

现年52岁的李在熔为三星集团创办人李秉喆长孙，是三星商业帝国的第三代接班人。为了争夺继承股权，李在熔部署接班时曾向时任总统朴槿惠及其亲信崔顺实行贿700万美元，换取通过三星旗下两间子公司合并，以获得三星电子关键股份，巩固其集团继承人身份。不过当2016年崔顺实干政门被爆出后，三星及青瓦台的权钱交易亦被挖出，李在熔经过多轮诉讼战后终在本年初被首尔高等法院二审中判囚两年半。李氏竟出人意料决定放弃上诉并称会虚心忏悔，又于二审前频频向文政府示好，如在集团中引入韩国劳动总联盟工会，又宣布三星放弃家族世袭制。

一场全球疫灾令全球供应链大为紧张，美国自拜登政府上台后大力发展电动车产业，力求确保美方在半导体等战略产业上的供应链安全。向在全球半导体技术领先的三星集团赴美设厂投资，如扩大在德州奥斯汀的工厂规模，并于纽约、亚利桑那州另设生产线。既然美国对三星晶片的需求如此殷切，李在熔游说对象已再不限于青瓦台而可远至白宫。本月中华府最大的游说团体之一的美国商会驻韩代表便公开呼吁文政府以大局为重，尽快考虑特赦李在熔。

屈服经济战略现实考量

与此同时，文在寅深明在全球投资和产业重塑的关键时期，必须依赖三星实行其半导体强国战略，以成为全球第一大晶片制造中心。其上月中公布的半导体产业扶助计划中包括2030年前投资4,500亿美元予晶片制造业，务求在半导体技术中保住其龙头地位，当中的中流砥柱必然是三星集团。计划亦加入了大量税务优惠措施，提高给予企业半导体研发投入的扣税率由30%到40%至50%，设备投资扣税率则增加到10%至20%，预计三星将是直接受益者。尽管国家扶持私企的发展模式一直为韩国政府振兴经济的成功之道，但用国家之力扶助领头企业变相亦巩固其寡头垄断地位，加剧财阀治国恶性循环，令李在熔之流可以公然漠视法律约束横行无忌，权倾全国。

以打击财阀的改革家作招徕而当选的文在寅若然任内如此放过李在熔此头大老虎，势必会引起国内的进步派支持者反弹。何况文氏在竞选期间更曾承诺不会特赦贪污、行贿等经济重犯，又称会改革司法机构过往包庇财阀的作风，如今一旦特赦李在熔，亦恐怕会招来出尔反尔的骂名。文政府虽然在去年底通过《?商法》、《公平交易法》、《金融集团监督法》等公正经济三法，加强对财阀的监管，可是此等措施对于进步派阵营来说仍然是远远不足，加上文政府在应对青年失业人口、城市楼价急升等问题上愈帮愈忙，提高最低工资又惹来中小企业怨声载道，疫情又让国内情况雪上加霜，皆令其民望插水。

不过三星始终为韩国经济龙头及大韩民族在国际舞台上的成功标志，而且三星早前宣布将已故会长李健熙30万亿韩圆遗产的六成回馈社会赚得不少正面回响，多个民调亦显示有高达六成受访者支持李在熔，此恐怕会成为文在寅顺应民意的下台阶。然而正如韩非所言：“法不阿贵，绳不挠曲”，李在熔此例一开势必会损害法治，影响政府及司法机构反贪的威信，不利改革者日后挑战韩国财阀治国的深层次结构矛盾。在国家经济战略及国际地缘政治的现实考量下，进步派的改革难以事事如意，足证要推倒韩国财阀统治的大山，仍要花上一段时间和努力。

