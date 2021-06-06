大国疫苗外交下的台湾

作者：陈奕璇

美国白宫宣布将释出约8000万剂疫苗给全球。首先释出的2500万剂之1900万剂疫苗，会透过全球疫苗取得机制（COVAX）平均分配外，将分为3批发放。其中700万是给亚洲国家，台湾列在名单当中。美国要加入疫苗外交的战局，但如今新冠肺炎在世界肆虐，变异病毒在非洲、印度、尼泊尔、英国等多处发现，疫情让世界局势变得更加复杂。而“疫苗”更将世界切为两半，发达国家掌握资源与研发能力，在自给自足状态下又可捐赠疫苗给发展中或第三世界国家，展现改变世界秩序的国家除经济能力、军事力外，又多分配“疫苗”的权力。

疫苗外交是当国家内部疫情趋缓才行的援外政策。中国大陆、印度、俄罗斯都是最先展开疫苗外交之国家，但未来恐不敌美国。这最大差异点在“疫苗保护力”。中国大陆国药与科兴已成为世界卫生组织认定的紧急使用疫苗，可提供给发展中国家或第三世界国家使用，但基于保护力较低，输送国家内部恐存有变种病毒，根本无法提供良好预防。此外，印度近期疫情暴增，虽早期曾捐赠疫苗向外输出，但如今已自顾不暇。而俄罗斯更因产能不足外加上安全性备受质疑，卫星-V在国际间使用率不高。

根据英国一家研究机构（Airfinity）预测，未来一年内，将会有20.47亿剂的辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗、10.96亿剂的AZ疫苗与10.35亿剂的科兴疫苗为全球供应。就疫苗效度来说是辉瑞最高，但就保存方式而言，AZ疫苗与科兴疫苗较为便利。如今，台湾自产高端与联亚疫苗必须提出具可信的保护力证明，还要获得国际认证这才是成为战略物资的先决条件。

因为陈时中曾说疫苗是战略物资，必须掌握研发与生产能力。而“疫苗国家队”达成重要条件就是自给自足，甚至向其他国家提供疫苗，现阶段的台湾无法做到。台湾身为海岛，极度依赖对外资源，政府在疫苗研发更须有长远目标。反观美国初始从面对新冠肺炎的举足无措，到如今的疫苗外交，唯一改变只有普遍施打疫苗。美国境内完成两剂疫苗施打达50.56%，确诊与死亡人数因疫苗普及施打逐渐降低。另外，以色列是疫苗施打覆盖率最高的国家，除砸重金买辉瑞与莫德纳疫苗外，更同时采取国内研发等双管齐下方式来因应新冠肺炎，这做法才是真正超前部署。

台湾已冷眼旁观全球疫情一年半，如今零星疫苗来台、日本施予124万疫苗、自产疫苗尚未解盲等状态下，未来更是一场艰难的抗疫之战。台湾要解决抗疫难题，在内部除继续发展具有“国际认证”的疫苗外，更需要依疫情轻重急缓来统筹医疗资源并进行分配。在外部可利用大国疫苗外交的征战中，找到获取疫苗之机会，积极争取友邦协助台湾疫苗输入，同时，政府更要协同有能力的民间企业团体购买疫苗并作为支持后盾。台湾必须采取内部研发与外部国际购买双管齐下的方式，才能改善现存之困境。

作者为国家政策基金会副研究员

