“买华为就是爱国” 科技民族主义随时烧著“自己人”？

来源：香港01

作者：江流

中国电信通讯巨头华为6月2日正式发布鸿蒙操作系统（HarmonyOS 2），它意味着，源于美国的苹果系统、安卓系统之外，中国首款手机操作系统问世。美媒《华尔街日报》注意到，这是华为为摆脱美国供应商并试图挑战谷歌在智能手机软件领域主导地位的最新努力。而事实上，鸿蒙的野心不止于此。

在当日的发布会上，华为消费者业务软件部总裁王成录解释了鸿蒙系统不仅是手机操作系统，同时可以搭载PC终端、手表、智能家居等设备互联，统一控制。这就像智能手机通过软件的自由组合完成了对功能机的革命一样，如今通过软件设计可以自由组合硬件的技术模式也即是科技领域一直在追求的万物互联。

鸿蒙系统甫一发布，该话题立即冲上“热搜榜”，令人意想不到的是，中国官媒新华网、人民日报账号乃至中纪委都纷纷为“鸿蒙”背书。对于一家民营企业来说，何其荣焉。

与此同时，中国网民也在社交平台上欢呼“中国人终于有了自己的手机操作系统”、“从此，中国移动网络将分为鸿蒙之前和鸿蒙之后”、“事实不断证明，凡是被美国打压的东西，我们都能做得更好！”、“为了我们国家的科技不再被掐脖子，我们必须支持鸿蒙！”

坦诚讲，鸿蒙的确承载了超越技术本身的力量，作为中国首款国产软件，鸿蒙问世意味着中国有不被美国“卡脖子”的选项，它甚至被中国网民认为是中国品牌的一次绝地反抗，尤其是在中美交恶，美国以科技优势压制中国之际，鸿蒙的意义是跨领域的。

对于这种民族情怀的加持，华为的态度是模糊的。2019年被美国制裁后，华为展现出了“兵败而不倒”的气势，并祭出“备胎计划”以自我救赎，与此同时，中国启动“自力更生”路线准备与美国长期抗衡。

2018年12月，孟晚舟在加拿大温哥华转机被捕消息传回中国国内，中国舆论群情激愤，其中有文章赞誉华为展现出了大企业气象，呼吁“对华为的支持，不要停留在情绪上，而要体现在行动上，包括多买华为、多买我们自己的国货”。该篇文章获得华为常务董事余承东转发。尽管华为的公开表现并没有渲染悲情，诉诸公众情绪，但在民族主义的力捧下，华为至少是半推半就的，而在客观上其的确享受了“买华为就是爱国”情绪加持下的市场获利。就在此次鸿蒙系统的发布会上，余承东称，无论面对什么困难，我们都会为用户提供好的体验。

作为一款商用软件，鸿蒙最终仍是要落地到市场中去的。根据华为规划，其正与全球排名前200的App厂商沟通合作，预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

对于鸿蒙操作系统来说，其最大的竞争对手不是安卓，而是万物互联时代的生态枷锁，因此3亿台是鸿蒙能否抢占16%的市场占有率的生死线。对于鸿蒙来说，其迫切需要家电、可穿戴设备的友商支持参与到鸿蒙系统的生态构造当中。当然，作为使用频率最高也最为关键的入口，手机是操作系统无法绕过的环节。

以中国国内手机品牌考量，目前只有魅族率先表态加入鸿蒙系统（魅族家电，非魅族手机）外，vivo不置一词，小米相关人士曾委婉表示“不太可能”，OPPO方面则更是闹出公关人员“攻击”鸿蒙而离职的戏码。即使是从华为分拆后的荣耀，在是否使用鸿蒙OS上也态度模糊。

针对上述情况，如果华为打出民族情怀牌，对这些友商来说的确是一个相当棘手的考验，毕竟鸿蒙所得到的官民支持度摆在枱面，中国科技企业如何也要拿出三分情表现出该有的觉悟。

只是，这难免会令华为陷入道德绑架的指控，从商业规则上讲，且不说小米等厂商都已经有自己相对稳定的系统与生态，这些大厂家哪个不想争取更多的家电厂商加入自己的物联网阵营呢？

鸿蒙的问世不仅是对安卓的简单复制和替代，而是面向万物互联时代的下一代操作系统。在这方面中国科技企业都早已布局多年，如阿里AliOS、腾讯TencentOS tiny、小米Vela OS等等，无不是在暗中较劲。鸿蒙的出现对中国科技界无疑将是一剂催化剂，对社会大众来说也的确是一乐事，但如果掺杂过多市场以外的因素，将带来的是对中国科技领域的打击。