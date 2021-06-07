来源：中时新闻网

作者：王尚智

蔡英文在近日直播中大幅调整她的语气、结构与内容，观者大概都会觉得她终于不再满口护航台湾产疫苗，尤其终于稍微有个“总统的样子”了！但若细思则依然极恐，她的改变并不是因为“人命关天”，她只是基于“政权摇晃”。

判断一个人是否真正悲天悯人的关键是“时机”，从去年至今，蔡英文在染疫确诊人数正式破万之后，才初次透露些许“状似同理心”的表述。在此之前她的一切言行荒腔走板，满口都是各种“破坏行政体制、扭曲公卫专业”，为了台湾产疫苗仿佛可以乱开支票、乱做保证的杀红眼，完全无视基层民间死亡率的政治人物。

蔡英文如今当然不是懂得“幡然悔悟”，一切只是畏惧于民意反弹力之大、不满度冲高，确实冲击到“执政崩解”的可能！而疫情喷发的此刻也再不是陈时中可以一手遮天的事，再加上郭台铭500万剂民间疫苗的申请有近九成民意的强猛支持，她“不得不出面”！她再也不能像莱猪政策那般，继续躲在陈时中、苏贞昌与诸多行政部会的抵挡、粉饰之后，且等待风声过后。

台湾这次疫情失控的关键主因，当然是身为牙医、公卫大外行的陈时中，傲慢又矫情地主导著原本需要由真正专业的“感染病学”与“公卫政策”专家负责的疫情指挥中心；再加上卫福部官员与医界学者当中，若非“软弱屈服于政治”，就是“政治倾向偏覆一切”。为了护航而“睁眼说瞎话”的医界人士屡屡出位现身，祭献毕生的声誉也在所不惜。

但这些都在5月暴发疫情后，全都被“逼出了原形”！除了让台湾在国际上宣称超前部署、防疫模范生的种种“吹牛”吹破，更重要的是让一干人等，从学界、医界、官员到总统骨子里竟是如此“轻贱人命”，在所有权力与私利蒙蔽下的疯狂本质与价值，堪称尽曝无余。

蔡英文其实是最不应该“沦落至此”的人！她自始至终原本可以不受“行政竞争、派系利益”的缚绑，但她把扶持生技业变成她的某种“绝对执念”，人命只是“卑微数字”。倘若真的还有一丝“苦民所苦”的基本人性，她不会在全台湾正在皱眉悲情于确诊数、死亡率之际，总统直播竟然只有满口专谈“台湾产疫苗、高端股票”！

众所皆知蔡英文出身有钱人家庭，一辈子没有照顾別人。她身边一向只围绕“爪牙、佞臣、派系、学者专家”的权力菁英圈，她的个性向来无意主动结交或探索基层，所以至今鲜少下乡，从不固定走访“民间基层友人”！蔡英文应该从没听过“孝女白琴”，她不懂民间的“哭声、悲戚、眼泪”，所以即使总统官邸就在万华旁边也与她毫无关系。

无论如何蔡英文今后是否“改变语气、调整说法”，有备而来地针对疫情现况多方调整了说法，仿佛她也开始出点力了；特別是动用国防军事力量支援，这是身为三军统帅的“独门权力”，但她巧妙避开疫情最严重且政治势力敌对的北台湾，她支援且讨好的是“竹科”为主的竹竹苗。

蔡英文也首次开口“制止网军”，反对继续批评郭台铭、佛光山！但事实上在社会对于绿营网军的恶劣印象中，她恰是网军的大头目！而在这波侧翼“反串、操弄”被揭发之后，令所有基层对政府极度不满的另项主因是：民进党从袖子里“收起毒蛇”，然后说不伤害你，就是最大的礼物！

《关键时刻》刘宝杰的政论节目，每天都在整理陈时中的“谎言大杂烩”！政府防疫破局之后，众所瞩目的“疫苗政策”至今仍在以政治意识操弄程序，一手阻碍郭台铭“突破重围”，一手利用日、美的疫苗输送创造“天降甘霖”。重症死亡率快速增长，人命并没有浇醒从总统府、行政院到卫福部一脉相传的冷血无情。没心就是没心，孝女白琴的眼泪比他们任何人都高贵。