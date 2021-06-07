台湾成了自己成功的受害者...疫情暴发 同时凸显了台湾哪些弱点？

来源：商业周刊

作者：黄齐元

随着2/3的美国人施打疫苗，美国正逐渐走出新冠肺炎的阴霾，公共场所重新开放，人们开始拿下口罩，经济活动快速复苏，许多研讨会探讨“后疫情时代”策略。在此同时台湾的好运却似乎结束了，本土确诊创新高，每日高达数百人，正进入一个“疫情后2.0时代”或“新疫情时代”。

彭博社发表专文《自满，让新冠病毒攻破台湾唯一防线》，德国媒体形容“台湾成了自己成功的受害者”；早在四月初，美国《外交政策》期刊即指出“台湾疫情上的成功是令人担忧的自满”。结论是什么？台湾没有好好把握机会，现在来到九局下半，有可能被逆转。

和台湾犯同样错误的还有另一个国家，那就是印度，一月底总理莫迪自豪地宣布疫情已进尾声，并宣称印度作为疫苗大国可以拯救世界。由于大众卸下心防，不戴口罩参与宗教活动，病毒一旦攻破便形成星火燎原之势，如今印度已成为人间炼狱，连火葬场都不敷使用。

作为管理者，有两个很重要的原则，第一是“超前部署”，第二是“后备计划Plan B”。台湾最大的挑战，在于资源不足，不管是疫苗或水电。我们只能在正常情况下表现得很好，但一旦危机出现，便显得捉襟见肘，问题接二连三冒出来。全世界很少国家或地区像台湾一样，经济实力逼近全球前二十大，但邦交国不到20个；芯片多的不得了，连美国和欧洲都跑来争取，但疫苗却少的可怜，也不见有人优先供给台湾。

国家如同企业，对于危机处理的能力主要来自于两点：实力与纪律。这次即将成功走出新冠肺炎疫情的三个国家，美国、中国和以色列，都有这种特质。美国人缺乏纪律，但底子强，科技实力够；中国纪律强，实力也强，不需要依赖外国疫苗；以色列和台湾都是小而美，但犹太人懂得把金融实力转化为政治力量，拿到最多疫苗，覆盖率高达120% 。

这次还有一个现象，突显台湾的弱点，就是我们“数位转型”程度远不及其他国家，这其实是防疫成功的后遗症。过去一年当全世界大都大部分国家都进入封城锁国，只有台湾实体经济活动一切照常，全球都改成线上，只有我们还在线下，因此才会有远距教学手忙脚乱的情形发生。

台湾是全世界科技制造重镇，很多重要电子零组件，特別是半导体，都在台湾生产制造。全世界正进行供应链重组，政府原先规划，是把“中国制造”转成“台湾制造”，但未来可能也有变量。

目前染疫的只是一般民众，还没有蔓延到一般企业和工厂。（编按：本文发于5月底，目前台湾半导体业产业客工群体已出现超过200起病例）上周台积电已有员工宣布确诊，如果电子大厂停工或降低产能，势必重创全球供应链。影响是什么？全球客户一定会要求台商，加速分散生产基地，降低过度集中的风险，半导体产业会前进美国，其他产业应会转往东南亚。

亚洲还有一个国家，在这次危机中表现得一蹋糊涂，那就是日本，在亚太地区疫情防控中交出了最差的成绩单。最近日本第四波疫情暴发，日本大阪每百万人新冠死亡数19.6人，超过印度的15.5人和美国的14.5人；日本全国确诊者已达65万多人，到目前为止接种率仅有2.3% 。

日本的问题反映出官僚体系的失误。在第二波疫情尚未真正结束之际，日本通过消费优惠券，鼓励民众出游和饮食以刺激消费，引发第三波疫情大暴发。当新冠病毒发生多种变异感染传播之际，日本却没有做好外国人入境把关，造成第四波疫情暴发。

但最大的问题，在于日本还想在7月举办奥运，希望证明一切已逐渐恢复正常，但事实正好相反。日本国内现在有许多民众要求当局立刻停止筹备和举行奥运，但政府视而不见，公开否认停办奥运的可能性。

由此可见，在危机发生时，掩盖真相，并不是良好的策略。病毒就像恶魔一样狡猾，如同恐怖片剧情结尾，当你觉得一切雨过天青时，有个人拿着刀子藏在暗处，突然现身给你补上致命的一刀。该来的总会来，我们准备好了吗？

