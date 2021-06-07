美军紧急部署极音速武器 对准解放军跨区战略优势

来源：香港01

作者：陈宗逸

“战略轰炸”这样的武器与战术，原本被认为在冷战之后，将会丧失其在战史上的重要地位。这个属于冷战时核威摄战略的远程轰炸机概念，在当年也是基于军种本位主义，海军、陆军与空军都需要在核威摄战略中占有一席之地而来。

如今，潜射核弹被认为是核威摄战略最有效的前进部署方式，陆基洲际弹道导弹从1960年代后，美军几乎不再改用新弹。至于空军的战略核威摄能力，从主力轰炸机B-52H、B-1B至B-2都在后冷战的反恐低度冲突中扮演要角，其战略轰炸、核威摄的角色已经模糊化，但是，这个局面，将因为中国大陆解放军发展轰20此类的战略轰炸能力，将卷土重来，成为战略支柱之一。

当然，21世纪并非1950年代，由轰炸机携载核弹投射至敌境的方式，早就已经被淘汰。现代的战略轰炸机，具备有远程距外攻击能力，早在1980年代、苏系长程防空系统的成熟而改变面貌。进入21世纪，不论是中、俄都拥有地面防空超过400公里的S400此类的反导防空系统，轰炸机要越过领土实施轰炸，几乎是不可能之事，即使是匿踪设计的战略轰炸机，几乎也躲不过防空系统急速发展的现实，故由战略轰炸机携载极音速武器实施攻击，将是未来“战略轰炸”的面貌。

近期美军公布下一代极音速与远程武器的采购与部署进度，包括美国陆军新一代PrSM战术弹道导弹进入增量二发展阶段，在加装资料链与新终端寻标器后将具备攻击移动式海面与陆地目标能力，有效射程亦将从原本的499公里延伸至650公里，并预定于2025年间进入成军服役阶段。

三支陆军LRHW长程极音速武器营将分別在2023年、2025年，以及2027年间成军，自第二支LRHW营起将引进新一代资料链，终端寻标器，以及导航系统科技，使其得以大幅减少对GPS的仰赖，并且能够攻击移动式目标。

海军在2022年财政年度正式启动OASuW增量二种长程极音速空射反舰武器需求研发案，将囊括目前美国国内各式冲压引擎（Scramjet）推进战术岛弹研究计划。而美国海军三艘DDG1000陆攻驱逐舰上的AGS长程精准陆攻火炮系统将由APM大型垂直发射管模块所取代，预定自2025年起，每艘DDG1000将安装四套APM模块并携带12枚。海基CHGB极音速滑翔弹，其最高飞行时速据称为17马赫级，有效射程根据已知试射验证显示至少在2,500英里（4,000公里）以上。

美国海军在2022财政年度的预算中，首度纳入了远距对舰导弹（LRASM）的采购（之前的采购都是来自空军）。美国空军在同期预算中首度纳入了空射极音速武器系统采购预算，以1.61亿美元的经费采购12枚AGM-183A的初始低量生产弹。

美国空军在2022财政年度预算规划中提出了二亿多美元的预算需求用于支应HACM极音速攻击巡航飞弹计划的研发。相对于使用大型固体火箭推进的AGM-183A极音速滑翔弹，使用Scramjet推进科技的HACM弹体要轻小紧致得多，据称能够掛载四枚AGM-183A的轰炸机如果改掛HACM的话，足可掛载20枚甚至更多。美国空军也计划验证将C-17运输机改装成空中远攻火力机，距外投射JASSM-ER的可行性。

美国空军表示在B-21次世代匿踪战略轰炸机的研发预算中，将包括两架验证测试原型机的建造预算。而B-21的尽早面世，也是针对中国大陆轰20出现的一种抗衡的威摄动作。

B-21突袭者（Raider）远程打击轰炸机（Long Range Strike Bomber, LRS-B）是美国空军正在紧密研发的远程轰炸机，未来将逐步取代美军现役年高德劭的B-52H和B-1B轰炸机，而取代B-2轰炸机者另有一个叫做下一代轰炸机（NGB）计划，目前面貌模糊。

而且NGB计划还仅是过渡期的轰炸机计划，真正成为美军战略轰炸机队的轰炸机，称为“2037轰炸机”（2037 Bomber）计划，此机将结合匿踪设计、极音速飞行、远程距外轰炸和有人/无人驾驶模块的轻易更化，是美军真正的游戏规则改变者。

从上述美军的准备中可以看出，为了缓解解放军第一岛链内的绝对战略优势，以及第二岛链内的相对战略优势，以及解放军源源不断出鞘的各型匿踪设计有人/无人战轰机，和更加神秘的极音速载具、导弹技术，美军穷尽想象力，甚至连运输机载运导弹的方案都纳入，也间接证实美军的战略库存不足，正在急速追赶解放军的战略威摄能力。

而轰20即将面世，外型几乎确认与B-21同级，按照解放军推出一代、研发一代、预研一代的战略，轰20之后的中国版“2037轰炸机”，其纳入的操控水准，将不亚于美军目前提出的游戏改变者先进概念。