拜登访欧之行任务清单：团结盟友、对抗专制、战胜疫情

来源：路透社

美国总统拜登本周将在英国会晤七国集团(G7)领导人，这将标志着美国重新聚焦于联手盟友对抗共同敌手--新冠疫情、俄罗斯和中国。

在周五到周日的G7峰会上，新冠病毒新变种以及一些国家死亡病例增加的情况，将是关注重点，其他议题包括气候变化、强化全球供应链、确保西方保有相对于中国的技术优势。

在前任总统特朗普的四年任期内，美国与盟友关系历经波折，特朗普让美国退出了数个国际机构，并一度威胁要退出北大西洋公约组织(NATO)。拜登已誓言要重建与盟国的关系。

“在这个全球不确定时刻，世界仍在与百年一遇的大流行病搏斗，是次行程是为了实现美国对盟友和伙伴的更新承诺，”拜登在《华盛顿邮报》上周六刊出的评论文章中写道。

G7峰会也将考验拜登的“美国回来了”外交口号，美国盟友在经过特朗普时代的失望后，正期待看到美国实质性和持久的行动。

前英国首相布朗上周日接受CNN采访时说，现在对美国和世界来说都是一个关键时刻。

“将会恢复国际合作吗？还是我们仍停留在这个民族主义、保护主义以及一些孤立主义占据主导的世界？”布朗问道。

在英国康沃尔郡召开的G7峰会，以及之后拜登与欧洲领导人及北约盟友在布鲁塞尔会晤、再前往日内瓦与俄罗斯总统普京举行的会谈，俄罗斯都将是关注焦点。

一个可能设在俄罗斯的犯罪集团最近对全球最大的肉类加工商JBS发动勒索软件攻击，而且在白俄罗斯迫降一架瑞安航班以逮捕一位持不同政见的记者后，普京对白俄罗斯提供金融支持，这促使美国官员考虑采取更严厉的行动。

北约峰会期间，预计拜登将与土耳其总统埃尔多安会晤，在土耳其购买俄罗斯防御系统激怒了华盛顿、且有可能破坏北约盟国内部关系后，这将是这两个存在分歧的北约盟友之间的一场关键会晤。

G7财长上周六达成了一项具里程碑意义的全球性协议，将全球最低企业税率设定为至少15%，此举有可能打击Alphabet旗下Google、Facebook和亚马逊 等科技巨头。拜登及其他G7国家首脑将在康沃尔对该协议给予支持。

拜登政府上周四详细说明了6月底前向全球捐赠8000万剂疫苗的计划。美国和外交消息人士表示，随着全球新冠死亡人数逼近400万，拜登政府非常希望其盟友效仿其做法。

美国上月改变立场，支持在世界贸易组织(WTO)就疫苗知识产权保护豁免进行磋商，以加快发展中国家的疫苗生产，这让德国和英国非常懊恼。

欧洲外交官说，他们在这个问题上几乎没有看到共识，并称，WTO的任何让步都需要数月时间来敲定和实施。如果发展中国家获得足够的疫苗分享从而放缓并最终停止疫情，这一点或有待商榷。

拜登5月宣布计划，要求美国政府承包商和金融机构在其投资面临的气候变化风险方面更加透明，而且政府官员正推进其他国家采取类似的计划。

英国也希望各国政府要求企业报告此类风险，作为增加环保项目投资的一种途径。但6月可能无法达成未来计划协议。或有可能在11月苏格兰格拉斯哥的联合国气候变化峰会上达成协议。

G7在碳定价方面也有不同的看法。国际货币基金组织(IMF)认为碳定价是减少碳排放、到2050年实现净零排放的关键途径。

拜登政府将敦促盟国联合起来，就所谓新疆强迫劳动问题抵制中国，尽管在抗击气候变化的行动中，拜登政府寻求中国的合作。

关注讨论情况的消息人士表示，他们预计G7领导人将在强迫劳动问题上采取严厉措辞。中国否认有关新疆强迫劳动的所有指控。