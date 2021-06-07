美国军机挑衅起降台湾 两岸关系又生变化

来源： “储殷看世界”微信公号

作者：储殷

最近美国的军机起降台湾，这件事非常敏感。虽然是一个运输机，但是它仍然属于美国的军机，是属于作战部队的。这个事情挑逗了两岸的神经。

其实长期以来，美国一直有一些擦边球，绕开当时中美建交时，美国说要把所有战斗人员战斗部队撤出台湾的承诺。比如他有一些低级别的军官的，有一些训练人员，以这样或者那样的名义潜入台湾，我们有的时候也不方便太过追究。因为大国之间，有时候有更重要的利益。

但这一回军机起落，已经挑战了中方的红线了，说白了他比军售要严重得多，这实际上意味着美军进入台湾了。所以这个事情很大。

美国人是想低调处理，而台湾尤其是民进党当局，特意要把这个事情做得很高调。这是因为，台湾岛内现在疫情之后，民进党天怒人怨，虽然他尽力各种妖魔化两岸关系，各种转移视线，但是疫情瞒不住，老百姓看到咱们大陆这边的状态，他一定会觉得，你这边干什么呢？你这执政能力也太差了。

所以对于民进党而言，执政生命受到了挑战，所以他要打擦边球，他要通过美国军机起降来转移视线，来煽动民意。

他甚至还有这样的心理，他希望通过这个事件严重恶化两岸关系，来挑逗大陆，采取断然措施，而这个断然措施就会让他逃开防疫不利的关注。也就是说它实际上是把政治生命放在了台湾岛内人民生命之上。

这个事情的用心非常险恶，但是具体怎么处理，对于我们来讲也非常的棘手。

如果是要往重了处理，那么有可能就踩上了民进党转移视线的步调，如果往轻了处理，这有可能又会给美方以错误信号，让他觉得在两岸关系上温水煮青蛙，逐渐压迫红线的做法是可行的。

所以具体怎么做，恐怕我们还是需要一些其他的方法。

比如讲，我们不围绕这个事，但是拿别的事来说事，你用这个事来朝我挑衅，我不反应，但我随便找个事来，好好的教训一下你，大家心里都知道是因为这个事，但我不说是因为这个事，这种做法在我看来，其实更有可能。

说实话两岸关系到现在，已经有点像汪小菲和大s的夫妻关系：从一见钟情，到三观不合，再到为了孩子怎么都要把日子过下去。再按照民进党这么折腾下去，两个人之间到底还有多少情分在？真的很难讲。

这么说，中国人一直主张，过日子总有点磕磕绊绊，但是日子还是得过。但是随着意识形态泛化，随着民进党在所有问题上都操弄意识形态，都强调三观不合，这就已经成为破坏两岸关系，破坏两岸感情的一个非常重要的因素了。

有人讲，汪小菲跟大s还是要把日子过下去，这是一对两岸恩爱的象征，但很多时候，日子过不下去，他也就过不下去了。好像还勉强能过下去的日子，其实也不是因为两个人还有什么感情，而是因为冲着孩子，什么时候连孩子都不管不顾了，这日子就彻底结束了。

所以我一直说，民进党当局还是要适可而止，中国人不打中国人，是因为我把你当中国人，是因为你承认自己是中国人。真到那一步，日子不过，也就不过了。