台湾快变第三世界地区

《联合报》黑白集

连日来，美、日两国相继赠送台湾疫苗，蔡政府欢喜谢恩。曾几何时，自诩“防疫模范生”、要“教全世界建立医疗体系”的台湾，竟成了国际疫苗的援助地，令人唏嘘。

放眼全球，目前施打疫苗进度和台湾接近的，多半是第三世界地区。日韩等国施打率虽仍偏低，但比台湾却高出一截，且他们手中的疫苗充裕，不像台湾是望穿秋水没疫苗可打。这就让人不解：蔡政府究竟出了什么问题？

对于拿不到疫苗，蔡政府一直推称是“外力打压”及“国际供货吃紧”。事实是，台湾曾有机会购得3000万剂BNT疫苗，却被政府“弃单”；民间要买疫苗捐疫苗，亦被百般刁难。可见，“买疫苗”非不能也，是不为也，是政府失能。

这次美、日捐赠疫苗，被蔡政府拿来当成“外交突破”和“共同反中”的宣传，其实掩不住死亡人数节节上升的残酷真相。在重灾区的新北和台北，疫苗和快筛还是不够，这样的“外交成就”能救命吗？

50多年前台湾脱离“美援”，在经济上建立了自主；20年前，我们更从“开发中”地区变成“已开发”地区。而蔡政府执政五年，虚度一年半防疫整备期，让台湾与“第三世界国家”并列，必须靠外援填补疫苗的短缺。获赠疫苗，政府一堆人争着抢功，真不知何功之有？