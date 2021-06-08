经贸在用脚给地缘政治投票

《环球时报》社评

中国海关总署周一公布的数据显示，按美元计价，今年5月中国出口同比增速为27.9%，进口增速为51.1%，如果与2019年同期相比，则分别增加了23.4%和26.4%。出口增速虽然比今年前几个月有所降低，但这个数字仍然是相当高的。进口激增则反映了中国经济恢复态势良好，内需旺盛，尤其是原材料的需求大增。

全球经济都在恢复，中国走得更快，这就是中国外贸繁荣所讲述的世界故事。另外世界是相互需要的，经济规律比美国等一些鼓吹“脱钩”的政客的意志更加强大，也就是中国俗话说的“势比人强”，也在中国海关总署的统计中得到彰显。

1-5月中国对美出口增加了38.9%，高于对外出口的平均增长，另外中印贸易额大增70%。中美和中印关系都是这两年震荡幅度很大的，但贸易又都逆势增长，这是经济用脚给地缘政治投票的清晰例子。

事实证明，中国经济的韧性很强，中国制造业的体系性优势尤其强，根本不是增加一些关税或者通过几项高科技“脱钩”就能够打压得了的，煽动对华民族主义的仇视情绪也不管用。中国经济已经形成了磁场效应，很多人为障碍根本挡不住围绕它形成的磁力线。

新冠疫情暴发以来世界各地的商品产出能力相继受到打击，中国成为最稳定的全球生产中心，这增加了全球市场对中国合作伙伴的信任。由于中国已是120多个国家和地区的第一大贸易伙伴，极大增加了中国抵制非市场性波动的回旋空间，中国作为国际贸易中心的稳定性在这些因素的叠加中不断巩固。

值得一提的是，中国现在强调双循环战略，国内市场不断扩大已成明显趋势。这将给中国继续增加对外贸易提供强劲的内线动力，也使中国经济增长的态势更加平衡。

我们注意到，中美经济高官近来恢复了全面接触，欧盟虽增加了与中国的意识形态摩擦，但欧洲国家同中国均保持了扩大经济合作的积极性。日本方面要求该国公司保持与中国合作，避免日本公司的在华市场被其他西方国家公司抢走。这当中展现出的理性我们认为是合乎逻辑的。

但是美国方向仍存在诸多问题。拜登政府至今不肯放松前任特朗普政府对中国商品加征的关税，而且在扩大对中国高科技公司的打击范围，使两国企业和消费者都蒙受损失。华盛顿继续坚持给中美经贸关系套上地缘政治枷锁，这就是逆历史潮流而动，失败也就成了一种必然。

损害自己与中国的贸易关系只会把属于自己的机会让给别人，中国外贸逆政治打压和疫情冲击不断扩大，在告诉全世界这个现实。与中国扩大合作会增加自己的一份利益，出于政治目的削弱同中国合作，不仅搞不垮中国，而且自己的损失很可能要大于中国的损失。原因就是中国制造业的体系全世界最全，中国的贸易伙伴全世界最多。

和气生财，这是中国家喻户晓的商业智慧，我们将这句话送给在经贸问题上考虑政治太多的一些外部经济决策精英们。