美参议员坐军机访台 高投机性高风险

来源：中评社

中评社快评

美国三名参议员5日搭乘美军C－17运输机旋风式访台，他们是在访问韩国谈疫苗合作后，“顺便”飞去台湾，短暂停留3小时。三名参议员行程受到关注，因为他们不仅代美国宣布送台75万剂疫苗，还是搭乘美军C－17运输机飞入台湾，破了惯例。

对民进党当局而言，三名美国参议员来访，就如救命稻草，有助他们舒缓压力，稳住台湾内部、稳定政权。对大陆而言，美台是在用切香肠方式做进一步挑衅，尤其C－17在台湾降落，是今后可能继续升级勾连的一大讯号。

大陆外交部、国台办昨天相继回应美国参议员访台，外交部指出，坚决反对，已向美方提出严正交涉；国台办敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报有关规定，慎重妥善处理台湾问题，停止同中国台湾地区任何形式的官方往来和军事联系。

从字面上看，大陆的反应比较克制，不算激烈。相信大陆是有周全考虑，而且这也不等于说大陆会容忍和纵容。可以说，美台升级勾连的力道有多大，大陆相应的遏制措施就有多强，过去多年台海局势的不断演变，证明这一点。

在一中原则之下，美国参议员坐军机访台，是高投机性、高风险行为，在合法性和稳定性方面均存在问题。美方投机性地利用台湾，将台湾当做对华博弈的工具；民进党当局则利用美方的力挺，稳住台湾内部。美台勾连各取所需，其结果是，台海冲突对抗的风险继续升高。