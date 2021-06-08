美参议员访台：帝国末路困境显现

来源：香港01

作者：黄治金

在后疫情时代，美国独大已经不适应当前的国际现状，其推行的价值观外交也已经不符合历史潮流，全球合作和多边主义才是历史大势。如果美国继续无视国内问题，在外部乱找药方，通过树敌或打压他国保住自己地位，终究扭转不了自身权力旁落的困境。

三位美国联邦参议员达克沃丝（Ladda Tammy Duckworth）、苏利文（Daniel Scott Sullivan）和昆斯（Christopher Andrew Coons）6月5日从韩国乘坐军事运输机临时访问台湾，和蔡英文政府举行了三个小时的接触。三人此行绝对不是为了疫苗，更不是为了输送疫苗，而是投机性地利用台湾，将疫苗当做对华博弈的政治工具。

如果美国想给台湾疫苗，完全可以在疫苗出口计划的框架宣布即可。三位参议员临时决定到访台湾，一方面是蔡英文政府对美公关、台湾驻日驻美代表争相发力的结果，另一方面也是美国政客出于国内政治需要，展现对华强硬的既有路线。

蔡英文政府限制大陆疫苗进口，选择性进口美日疫苗，就是典型的政治操弄。她的主要目的就是借疫情继续疏远大陆，借疫苗升级同美日的合作；拜登政府心里也明白，台湾当前疫情严重，是美国推​​广疫苗出口计划的绝佳对象，也是推行印太价值观外交、升级对华博弈的必要工具。所以，三位美国参议员访台，双方各取所需，一举两得。

这种访问和台湾利益并无直接关系，完全是美国政客以激怒中国为目的、利用台湾牌不断升级对华博弈的政治作秀。美国通过这种给台湾小恩小惠的方式和中国开展所谓的全面竞争与对抗，明显有些不够档次。这对于这个急于保住地区及全球霸权国家的而言是一种必然，也是一种悲哀。

正如俄罗斯总统普京6月4日在圣彼得堡国际经济论坛上所说，美国正在走苏联的老路，犯下帝国才会犯下的典型错误。这是一个“超级帝国”必然面临的问题，即对本国所拥有的力量充满信心，自认为强大到可以解决所有问题，从而不断地制造问题，认为自身可以解决或者承受这些小的错误。

普京所说的状况恰好符合特朗普执政后期、拜登执政初期的美国。

在特朗普执政后期，出于选举利益需要，美国的确频繁制造问题，丝毫不顾及中美关系基础，无视前任们和中国达成的共识，故意在核心问题上挑衅中国，同时利用制裁手段打压中国。拜登上台后在大方向上延续这种强硬做法，只是手法上更注重联合盟友一起施压中国。

此次到访台湾的三位参议员很有代表性，涵盖两党及参议院军委会和外委会，而且都是长期挺台的议员。拜登支持他们访台，也反映对华强硬的两党共识。凡是符合这一共识的做法，都不会遭到国内的反对。凡是符合这一共识，政客就可以无视中美关系基础及交往原则。三位美国参议员和蔡英文政府强调自由民主，强调此访的跨党派性质，就是要凸显国会两党和白宫这一共识。

但事实上，这也是拜登政府对华政策束手无策、无能的表现，也是美国党争或内部问题的外在延伸。

拜登通过疫苗计划暂时舒缓疫情后，他的执政民意有所改善，但种族矛盾、社会撕裂等国内矛盾丝毫没有得以缓解，两党围绕预算、司法改革、税收计划的斗争也会持续。但现在两党的主要共识似乎就只有对华强硬。

包括前总统特朗普（Donald Trump）6月5日要求中国赔偿，弥补美国损失，也能体现这一点。两党政客的心思还是停留在内病外治，关注重心并非国内久拖不决的问题。美国政客出于国内斗争的需要，今后还会继续利用台湾、香港和新疆挑衅中国。而美国国内的问题只会不断积累。正普京所说，如果国内问题越来越多，终究会导致国家崩塌。美国似乎正在迈向这条道路。