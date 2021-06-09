G7最低企业税逆全球化波及陆港

来源：星岛日报 社论

七大工业国集团（G7）财长会议达成历史性协议，定出全球公司利得税最低税率为百分之十五。G7所持理由是打击科技巨头猖獗的逃税行为，但背后还有增加税收及留住本国企业等意图，对自由竞争与全球化有负面影响。中港表面上虽未受衝击，但逆全球化的趋势对中国吸引外资或有负面影响，以及欧美日后会否提高最低税率，打击香港简单低税制，都值得关注。

由西方大国组成的G7集团财长会表明，制定全球最低公司税率的目的，是阻止跨国公司如Google、苹果、亚马逊、facebook等转移利润至低税率离岸地区，促使这些巨企在经营所在国支付更多税款。其实受影响的不止科技巨头，还有跨国制造业公司和大药厂，它们都有利用跨国经营而转移专利权收益的不道德行为。

西方大国能达成协议还有一个重要原因，就是可大增税收。欧美大国财赤日重，故早在二〇〇八年金融海啸后，经合组织已研究全球最低公司税率，并倾向百分之十二点五，可为大国取得五百至八百亿美元额外税收。然而，在美国前总统特朗普大力反对下，未能落实。

填塞税收漏洞 不利自由竞争

拜登上任后，美国对此由消极转为极度积极，并提议最低税率订在百分之二十一，全因拜登上场才四个多月，已推出三项涉资五万四千亿美元的救经济大计，而且美国今年财赤可能达三万五千亿美元新高，因此他必须加税填黑洞，如建议企业税由百分之二十一加至二十八。他为防美企业将利润外移，故要求全球订立百分之二十一最低公司税率，以缩窄全球与美国的差距。

经合组织建议全球最低公司税率为百分之十二点五，全球只有三十多个国家受打击，其中半数为零公司税率的避税天堂，早已是西方国家想堵塞的税收漏洞。但假如将最低公司税率订为百分之二十一，那全球四成多的国家或地区包括香港，都要被逼加税，势必惹来反对，故美国最终亦肯妥协为百分之十五。打击的主要是避税小岛和中欧、东欧等的小国，故相信G7建议交予经合组织和G20集团时，都可获得支持。

不过，全球最低公司税率与西方倡导的国际经贸游戏规则背道而驰，不利市场自由竞争和全球化。西方一直将市场自由竞争奉为圭臬，各国各师各法竞争投资，然而欧美大国因无法杜绝科技及制造业巨头将利润转移，要求订立全球最低公司税率，对发展中国家并不公平。欧美大国在科技、人才以至软硬件配套上，都优于发展中国家，这些国家以低税吸引投资本无可厚非，现在大国要求订立全球最低公司税率，此例一开，日后会否要求订立全球最低薪俸税率、消费税率等，以削弱发展中国家竞争力，即引起关注。

影响中国吸资 香港须防再减

其次，最低公司税率亦反映西方大国对全球化日趋负面。三、四十年前欧美力推全球化，因它们的企业和产品在全球佔有优势，故逼全球开放市场，然而近年最受惠全球化的，已转为中印等发展中国家，西方国民则普遍埋怨全球化抢走职位。欧美订立全球最低公司税，有意藉此留住企业，避免它们被低税国家抢走。

表面上全球最低公司税率，对中港衝击不大，中国公司利得税率为百分之二十五，科技企业获优惠亦要缴百分之十五，不受G7建议影响。但全球最低税率反映西方对全球化的保留，加上美国为打击中国生产链，不断宣扬重要产品如医疗物资等不应依赖外国，又鼓励美企回流等，这些逆全球化行为，对中国吸引外资、拓展经贸都构成阻力，中国对这趋势须有所警惕。

至于香港，公司利得税率为百分之十六点五，不受最低税率建议影响，但中小企利润在二百万以下利得税率只有百分之八点二五，此优惠或要取消。香港另一要提防的是，美国建议最低税率为百分之二十一，现在妥协为百分之十五，但潘多拉盒子已打开，难保西方大国在财赤日重下，日后会提高此最低税率，冲击香港。