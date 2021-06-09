中美经贸破冰契机乍现

来源：旺报 社评

大陆“中美经济对话”牵头人刘鹤与美国贸易代表戴琪、财政部长叶伦视讯通话后，大陆商务部发言人高峰表示，中美经贸领域恢复正常沟通，双方同意从有利于中美及全球的角度，推动中美经贸关係健康稳定发展，为生产者及消费者务实解决具体问题。

美国前总统川普燃起的美中贸易战，渐渐扩及人权及全球战略利益，升高为全面性的对抗。拜登主政后，在反中情绪下，中美关係一时难以反转。美、中两强对抗深化，一些安全靠美国，经济靠中国的“双重依赖”国家，如日、韩、欧盟及东协等国陷入两难，拜登团结盟国建立“民主国家联盟”的策略，亦使美、中各自在经济上付出代价，而未见问题的解决。

从经贸领域打开对话之窗

政治须务实面对经济问题，中、美对抗非胜者全拿的零和博弈。5月美国贸易代表戴琪开始接触大陆国务院副总理刘鹤，评估中、美第一阶段贸易协议执行情况，并规画未来前进的路径。紧接著，美国财政部长叶伦也和刘鹤视讯会议，确认中、美经济关係十分重要。中、美有机会从经贸领域重启对话，打开机会之窗。

在经贸对话重启前，拜登先行拉高谈判筹码，首先，扩大陆企投资美国的“黑名单”，延续川普去年11月的行政命令，将陆企“黑名单”加码至59家，禁令将在8月2日生效，投资“黑名单”陆企的美国人须在1年内释出持股。在美国诸多对中经贸限制令中，中国对此最为在意，北京认为，此项禁令不仅损害中国企业合法权益，亦伤害全球投资者的利益。

此外，美国并强调“以劳动者为中心的贸易政策”，以“强迫劳动”为理由，禁止一家大陆渔业公司的金枪鱼及旗鱼进口。拜登不但与北京计较关税等不公平贸易条件，更以人权为依归，在经贸问题上不只在商言商，亦试图在经济议题上实践西方价值规范，优先解决强迫劳动、促进劳工权益及环保等问题。

拜登政府藉强调北京侵害人权及民主权利来对抗中国，以价值观重新连结美国及其盟邦，作为美国的战略工具，以防止中国破坏美国一手建立起的国际秩序，但令美国尴尬的是，不但多数美国合作伙伴对选边站陷入两难，且部分盟友的人权纪录亦有待商榷。

在中、美贸易的新一轮谈判中，美国若将人权与贸易挂钩，将为双方的贸易争端制造新的障碍，无法求同存异达成妥协，亦将使美国的盟友却步，这些国家虽与中国存在战略安全上的矛盾，但其他领域却与中国关系密切，无意随美国共同全面对抗中国，因与中国割席分坐徒损经贸利益，更无助于本国安全的提升。

和气生财取消惩罚性关税

企业界希望和气生财，希望在国际经贸法规许可下，既经营美方生意，亦不放弃大陆市场的机会。以关税筑起高牆，将中国商品阻绝于美国市场之外，并不利于美国的商界与消费者。美国全国零售联合会副总裁歌尔德指出，关税对企业影响甚大，许多企业在新冠疫情中挣扎求生时，对此格外感到焦虑。

拜登上台将届半年，仍未见逆转川普对中惩罚性关税，包括可口可乐、迪士尼及福特在内的3500多家美国企业，向美国国际贸易法院提出诉讼案，要求取消川普对中加徵的关税。此无涉爱国与否，因美国亦将从对中经济上受益，美、中合作找到重振经济的办法，将符合中、美乃至全世界的利益。

美国随著新冠疫苗施打，疫情受到控制，社会渐趋恢复常态，带动内需经济。美国5月12日公布4月消费者物价指数（CPI），年增4.2%，创下2008年9月以来最大涨幅，待进入暑期后，更是消费旺季，但受疫情影响，许多产能未能赶上消费，恐进一步推升物价，影响拜登最在意的中产阶级生活。此时，中、美可在拜登坚守的“要塞科技”（choke point technology）之外，以“针对性互惠”原则务实检讨“制裁清单”，建立可合作项目，逐步取消惩罚关税。

经贸合作仍是中、美之间相对稳定的领域，可做为双方破冰的起点。拜登政府面临重构国际合作的历史机遇，但若全球秩序无法恢复，国际合作谈何容易，而中、美“协调”远较“对抗”更能创造全球秩序恢复的条件，盼双方都能抓住难得出现的契机。