运输军机玩弄"政治模糊艺术"？

来源：明报

作者：刘锐绍

美国用军机送三名参议员到台湾，宣布送赠75万剂疫苗；日本日前已送赠124万剂；大陆更早时候也表示愿意送赠，但台湾不接受。台湾认为大陆曾干扰他们从德国直购疫苗，如今捐赠只是统战操作。大陆则反驳台湾抹黑，漠视台胞生命健康。

旁观者从不同角度看这些行动，正面的评价指外国和台湾是“政治模糊艺术”，负面的评价是“玩弄政治”。我的感觉是：如果说玩弄政治，对！美国、日本、台湾都有玩弄政治的成分；可是，大陆没有吗？也许一样或更甚。如果说“模糊艺术”，那就要看效果了，关键是：自身的说法能否得到受众接纳？或哪些人相信？哪些人不信？这又是因人、因事、因角度而异的效果，没有一致的答案。

（1）美国目前有条件“玩弄政治”

中国指摘美国玩弄政治。对！没错。证据包括：

──三名美国跨党派参议员到韩国，忽然飞到台湾旋风式访问三小时，宣布捐赠75万剂疫苗，但又没有把疫苗带上。为什么只是宣布也要亲身前往？不可以在台湾境外宣布吗？

──他们一般是乘行政专机的，但由韩国到台湾这一程却由“行政部门”安排，乘美国C-17军用运输机；由台湾返回韩国后，又乘民航机返美。这不是突显美军的角色吗？

──疫苗不会是这些参议员捐赠的，肯定是美国政府可以掌握或调动的资源。但为什么美国政府不宣布，而由议员宣布？

这些质疑都是可以成立的，但美国的做法也可以说是故意的模糊艺术。其作用包括：

──C-17具备大型战略运输机的运量和航程，兼备战术运输机的短场起降、推力大的特点，而台北松山机场则是军民两用机场。美国此举可以测试美军飞机和台湾方面的配合能力。

──制造美国军机多年来首次降落台湾的既定事实，但性质却是“救助疫情”，属“救死扶伤的人道行动”，把北京推向一个政治的“尴尬位”，看你如何反应？

──美国军机降落台湾之后，美、台和国际舆论刻意引出曾由北京放出来的激话。例如《环球时报》声称，一旦证实美国军机在台湾起降，就是踩到大陆维护国家统一的红线，大陆就可以摧毁相关机场和降落在该机场的美国军机，台海战争将就此打响。中国驻美公使李克新说：“美国军舰（如今是军机）抵达高雄（如今是台湾境内）之日，就是解放军武力统一台湾之时！”美国此举也会刺激内地某些民众的情绪，构成对官方的内部干扰。

可见，美国真的“用心不良”，但它“玩得起”。国际政治不是看动机是否善良，而是看效果和利害关系。效果对自己好的、有利的，就是“模糊艺术”，哪怕被对方指摘“玩弄政治”。北京对此暂时只能作姿态性的反击。

（2）再看日本是模糊艺术还是玩弄政治？

──日本跟美国不同，不能过于跟中国对抗，眼前又要努力办好东京奥运（如最终没有改变的话）；假如双边形势恶化，中国也可以不派队参加。所以，日本不能与台湾官方有直接或过多的间接接触。

──但日本总体上要跟随美国的对华政策，在政治上也要保持与台湾的友好关系。所以，日本外相茂木敏充表示，2011年日本大地震时台湾曾给予援助，如今日本捐赠疫苗，是展现友谊。这也是人之常情的投桃报李。

──有意见认为最炒作之处是，日本疫苗送到台湾之日，正是6月4日。蔡英文特别指出，就是这一天，同样坚持自由民主的伙伴及时援助，让民主的台湾对民主更有信心。无人能证实背后是否潜藏暗示，即使有，日本也不会明言，因为这正是模糊艺术的目的：让外界有无限遐想而没有答案，达到最大的关注效果。

从这个角度看，日本的“模糊艺术”是有效的。中国外交部发言人汪文斌则批评：坚决反对藉疫情干涉中国内政；疫苗援助应回归挽救生命的初衷，不应沦为图谋政治私利的工具。但这种公式语言似乎无甚效果，只是聊备一格，有目标放矢但不中的。

（3）台湾不是模糊艺术，而是借势护身

──早前台湾声称大陆干扰他们向德国直接购买BNT疫苗。反对民进党的言论则用商务逻辑反驳，指疫苗在港澳台的总代理是上海复星医药集团，台湾不应绕过这个渠道；大陆则直接批评台湾拒绝大陆愿意捐赠疫苗的好意。这又陷入各自的宣传战。从台湾的角度看，只要台湾人和国际社会相信台湾的话就行了，毋须说服大陆。

──台湾可以趁机加强与西方国家的关係，认为可以强化“民主同盟”。这是他们在形势危急之下的必然选择。

（4）大陆可否也用模糊艺术？

──从中共的政治性格和惯性来看，首先是要作出义正辞严的反击。这是立场先行、显示正确和自信的必由之路。不过，客观效果将是：同意者可接受其言，否则北京又会变成自我感觉良好。

──其实，大陆真的可以运用政治模糊艺术，甚至变成国际政治的公关技巧。例如，大陆可把若干疫苗先行送到第三地，明确表示留给台湾人民使用，台湾政府取不取是他们的事。如果台湾政府不信任这些疫苗，大可请人抽样检验。如果台湾政府最后不取，那麽大陆可以在疫苗失效之前转送给第三地，不会浪费的。这样一来，国际公关的效果就出来了。

──事实上，大陆曾用过这类政治模糊艺术。1970年代，大陆把第一批共10名国共战争时的国民党战犯“按其意愿”经香港欲送返台湾，结果台湾拖了很久不愿接收。其中一人在港自杀，整个舆论都对台湾不利。其后，第二批战犯由厦门出发，连人带船送到金门；台湾当时疑心重重，拖延良久才让战犯逐一举手投降式上岸，而大陆则在厦门全程录影。

说到底，关键是：能否善用政治的模糊艺术？还要视乎懂不懂，有没有足够的政治胸襟使用？按目前的“战狼外交”思维，多麽柔美的建议也不敌狭隘的“民族自信”。加上大陆对台湾的政治、经济和军事压力不断加强，怎能吸引台湾人呢？怎能不被外国借势利用呢？

作者是时事评论员