来源：环球网

作者：孙铭

今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时说“70后、80后、90后、00后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了，也不像我们当年那么土了”，一番意味深长的讲话，令国人振奋鼓舞，引起广泛共鸣。

遥想一百多年前，帝国主义列强横行神州，中华民族处在亡国灭种的边缘。那时的国人抬头仰望世界，渴望与之交谈，渴望向其学习，渴望有朝一日平等相处。中国共产党的成立，为在黑暗中求索的中华民族点燃了希望的火炬，经过筚路蓝缕、砥砺前行的百年历程，领导着中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。70后到00后们也站在先辈的肩膀上，迎来了“平视世界”的时代。但其中有一些人，在幸福感、获得感不断增强的同时，优越感也同步骤升，对世情、国情缺乏客观理性认识而“傲娇自大”、居高临下“俯视”他国特别是非洲等发展中国家的不在少数。

今天，当我们打开抖音、头条、微博等顶流APP，兜售非洲、阿拉伯民众摆拍“祝福”视频的，质疑国家对外援助是“撒钱”“穷大方”的，调侃贬损非洲人的各类信息屡见不鲜。更有打着“爱国”幌子的“键盘侠”“网络愤青”，肆意鼓噪“非我族类、其心必异”的狭隘民族主义和民粹主义思想，甚至传播仇外、排外的种族歧视言论。此类杂音借助网络得以放大，貌似众生喧哗代表民意，其实并非主流，更与我大国地位不相称，与我发展中国家定位不相符，与我构建人类命运共同体理念不相和。

身处百年未有之大变局，近些年中国在外交上奋发有为，为国家发展争取更广阔的国际空间，更稳定的国际环境，极大地提升了中国国际影响力、感召力和塑造力，为世界和平与发展作出重大贡献。共建“一带一路”、构建人类命运共同体，顺应世界和平与人类进步的时代潮流与历史大势，向世界展示了坚定自信、积极进取的中国风格和胸怀世界、开放包容的中国气派，树立了担当有为的大国形象。

“大国要有大国的样子”，大国国民亦如是。《尚书》有言“百姓昭明，协和万邦”，是指大国就应该承担符合自身地位和能力的责任，维护和平、共赢和发展的世界秩序，而不是奉行霸权主义和强权政治。大国国民也应有与大国风范相匹配的国民心态，自尊自信、开放进取、理性平和、担当有为，而不是妄自尊大的大国沙文主义、盲目排外的狭隘民族主义。

健康成熟的国民心态是综合国力的重要组成部分，更是助力国家不断发展繁荣的强大动力，两者只有齐头并进，才能相得益彰。从“仰视”到“平视”，这是中国崛起的必然，也是国民心态走向自信从容的必然。我们应该保持这份从容，不应也绝不能自大自傲甚至自我迷恋，抱有“俯视”甚至“蔑视”的心态去看待这个世界，更不能让种族主义、民粹思想遮住了我们眼睛。

网上流传的这段话：“你所站立的那个地方正是你的中国，你怎么样，中国便怎么样。你是什么，中国便是什么。你有光明，中国便不黑暗。”今天，我们正跟随着祖国的脚步日益走进世界舞台的中央。国人应该深刻认识到，中国在世界之中，世界因中国而改变，中国在“学习”和“适应”成为一个影响全球历史进程的国家的过程之中，而我们的国民也需要更加平和理性地认识世界，融入世界，“平视”这个世界。