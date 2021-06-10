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作者：吕秀莲

6月6日清晨7点半，美国军用C-17运输机载来三位重量级的参议院国防和外交委员，蔡英文总统亲往松山指挥部贵宾室接见。其中一位在伊拉克战争中驾驶黑鹰直升机，被飞弹炸掉双腿的达克沃丝（Tammy Duckworth）女士，战后参选由众议院走向参议院，差点成为拜登副总统搭档。她亲自飞来台湾宣布捐赠75万剂疫苗给台湾，意义非凡。蔡英文总统代表台湾民众感谢，并称美台关系“坚如磐石”。

不过，蔡英文总统如果抽空了解一下，最近韩国总统文在寅的对美外交如何满载而归，而且扬帆待发，不知会否感到汗颜？

5月21日，拜文双峰会，宣布“美韩建立全面的全球疫苗伙伴关系”，三星生物制剂于22日立即与莫德纳签署疫苗代工生产合约，自第三季起，韩国将代工美国以外市场的疫苗。此外，SK生物科学与诺瓦瓦克斯也签署疫苗研制生产备忘录，共同研发预防冠病与流感的双效疫苗。在此之前，韩国已为AZ及俄罗斯的卫星五号疫苗代工。

拜登总统为拉紧韩国这个盟友，立即专机赠送100万剂娇生疫苗给韩国55万军中人员接种。此次匆匆来台的三位参议员是专程飞往韩国而后转来台湾。美国疫苗外交此次的分享计划，分为捐交COVAX协调分配，以区域分配的1900万剂，另外600万剂以邻国及伙伴关系直接处理。台湾将由WHO的COVAX从亚洲700万剂中分得75万剂。何时到来？还不知道。

更重要的是，6月11日在英国召开的G7高峰会议，韩国与印度虽非会员国，却同时受邀与会。韩国并未答应参加四方安全对话QUAD，在美韩联合声明中，文在寅也只同意“强调维护台海和平稳定的重要性”，却回避了日本首相菅义伟所说“鼓励和平解决两岸问题”的敏感话语。换句话说，韩国是美国在亚太的重要盟邦，但文在寅的外交政策是“安全靠美国，经济靠中国”，这是亚洲各地的生存之道，台湾其实也不例外。

冷静对比拜登对韩国与对台湾的态度，难道没有亲疏轻重的区别？华府用“坚若磐石”形容美台外交，蔡政府上下果然自我陶醉。

AIT郦英杰处长临别秋波，倒是实话实说，他说美国会依各地区确诊人数等因素拟定分配标准，结果台湾在亚洲700万剂中分配到75万剂。其实他在记者会上另外讲了一句别有含意的话：“我也知道台湾正在研发疫苗，说不定在几个月后出厂。美国持续跟台湾在各个层级就疫苗密切讨论。”

大家好像忘了去年3月18日，AIT与外交部曾发表联合声明，宣布“美台双方会对疫苗的研发与制造加紧合作。”随后政府高层三不五时就喊“国产疫苗”，又流传这跟美国授权有关，更提早预告1000万剂即将应世。

蔡英文是否凡事听命华府？台湾是否在龙鹰争霸中成为马前卒？

看看韩国，想想台湾吧！