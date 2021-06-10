拜登的欧洲地缘政治盛宴将雨小雷大

《环球时报》社评

美国总统拜登星期三前往英国，他将在欧洲参加G7峰会、北约峰会、美欧峰会，并将会晤俄罗斯总统普京。这看起来像是一场“地缘政治盛宴”，世界报业辛迪加网站的一篇文章说：“拜登的大戏”虽然在欧洲上演，但最终焦点是中国。英国《卫报》一篇文章的标题是：拜登在G7峰会上的使命是为了下一场冷战招募盟友。

拜登入主白宫后高调主张盟友团结应对挑战，说尽了安抚欧洲国家的好话，应当说起了一些作用。他的政府用“民主与威权的竞争”定义当今世界，也煽动起了西方部分激进力量。这次拜登欧洲行与盟友的三场峰会将展现这些成果，制造美国的确有能力把盟友们团结起来的声势。

然而这一切在很大程度上是虚张声势，因为美国拉到的团结没有对标美国和西方的真正问题，它就是包括美国在内主要西方国家竞争力的不断下降这个事实。七国集团刚成立时占到全球GDP的80%，现在降到40%，少了一半，这是美欧真正的心头大患。

美欧追求不同的解决方案。美国从中国经济崛起中最感焦虑的是如何守住霸权，它要通过战略围堵中国削弱后者国家实力不断上升，并要求欧洲国家“以西方共同利益”为重，加入到对中国的围堵中。欧洲大国则清楚看到加强同中国经济合作有利于重振自己的竞争力，它们不希望与中国的政治摩擦朝着经贸领域延伸。

中国的生产能力、市场潜力以及已是世界第一并不断扩大的贸易规模，表明美国已经无力从外部窒息中国经济的继续增长，美国要与中国战略竞争，最根本的办法是重新大幅活跃本国经济，用创造新的增量压倒中国不断增强的势头。就像美国国会刚通过的“2021年美国创新与竞争法案”，虽然有一些以中国为目标的荒唐内容，但它朝内部使劲的方向还有那么点意思。

不过美国是高度自由市场经济的运行模式，现在搞起“计划经济”来了，像是病急乱投医，能否真起作用颇让人怀疑。

报道说，华盛顿将把“台湾”的字眼带进G7公报，要让这些峰会谈新疆和香港问题，就新疆所谓“强迫劳动”表态，还要让“北约2030倡议”报告提中国，这样的谋篇布局看上去“很战略”，然而它们都解决不了美国的核心焦虑，也锁定不了欧洲的忠诚。中国将继续成长，美国对中国的实力优势将随之进一步萎缩。

美国的遏华大战略必须配以外派巨大红利的支持，还需要美国重新焕发出的高速经济增长塑造盟国信心，缺了这两条，战略越宏大就越华而不实，越容易被盟国应付，不了了之。

华盛顿的一些政治精英形同眼里只有上一次冷战胜利经验的“井底之蛙”，拒绝接受全球化时代的一些根本性变化。所以他们根本不是与中国对抗，而是在与时代较劲，与包括美国人民在内的整个人类的共同利益较劲。他们把自己搞得疲惫不堪，并总是事倍功半。

美国绝大多数盟国从中国获得的合作好处都远大于他们对中国崛起的战略担心，他们的利益决定了自己将与美国全面遏华战略保持距离。华盛顿永远也无法将自己的霸权野心转化成大多数盟友自带干粮与它并肩战斗的“觉悟”。