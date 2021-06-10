买疫苗当成买鸡腿 苏贞昌直白话呼拢全民

《联合报》即时短评

作者：黄寅

行政院长苏贞昌昨天在立法院被立委问到何时才能拿到疫苗时，竟以订购冷冻鸡腿做比喻，说拿不到疫苗就如订了鸡腿但商家没有生产，现在要骂没订货吗？如此把国安层级的疫苗采购当成一般的商业买卖看待，不禁令人感觉不伦不类，民众也终于明白，苏贞昌主掌台湾大政，竟然眼光如豆，毫无战略思考，难怪台湾至今会没有疫苗可用，让全民陷于生命受威胁的困境中。

若再加上陈时中被立委质问不该为放宽机师居家检疫规定到“3+11”下台负责吗？也回呛政策是他负责，“不是委员说怎么样就怎么样”，更令人感觉他为官的傲慢。他未曾想到，立委所言不过是反映民意，且从几个媒体的民调都显示，民众认为，此次疫情的破口就是来自于放宽机师居家检疫规定，并认为他应该为这次的疫情扩大负责。

若是陈时中还不服，那可以再看看，何以从抗疫开始惜筛如金，无症状感染者潜伏社区，疫情扩大时又贻误筛检时机；且在他担任疫情指挥中心指挥官下，竟在最重要的采购疫苗上失策，导致全民一剂难求，没有疫苗可以护身。这种种缺失，不是该他负责，谁该负责？难道要全民自己负责？又究竟谁才说了算？

也正是苏贞昌和陈时中这样的心态，蔡政府口口声声说的超前部署，显示从头到尾就不具战略思考。当疫情扩大时，才知PCR检测设备不足，以至于每天公布的确诊数不准，必须校正回归。当救护车在台北街头绕圈子找不到医院可以收病人时，才知道病房不足；当屡屡发现有确诊者独居因慢性缺氧死亡时，才知道竟然没有足够的医疗照顾，任令他们失去生命。

尤其是，当察觉疫苗才是疫情唯一的解方时，台湾却在买不到疫苗时束手无策，无毫应变策略，最后竟然用买冷冻鸡腿做比方打发你。

如果不是苏贞昌这样直白的比喻、如果不是陈时中这样官威十足的呛立委，台湾民众大概也很难看清楚他们的嘴脸，以及是什么原因让台湾走到确诊破万、死亡已破300人的境地。