中美经贸对话频频 通胀左右关税政策

《明报》社评

中美全方位角力，激烈博弈连场，唯独经贸方面似见缓和。最近两周，中美经贸官员频频接触。昨天两国商务部长通话，同意推动务实合作；美国总统拜登撤销对TikTok及微信WeChat的禁令，北京形容是积极一步。世界格局面临百年不遇巨变，中美互争雄长是大势，然而大局之下也有小局。美国大举印钞派钱刺激经济，全球供应链却迟迟未复元，通胀阴霾骤起，对中美而言都是隐忧。特朗普时代，美国对华商品加征关税，至今仍然维持，白宫经济顾问早前提到，当局检讨经贸关税政策，通胀情况是考虑因素；与此同时，华府又想保留关税作为向华施压筹码。美方深信通胀加剧仅属短期，这有可能影响白宫对关税政策的研判，中美经贸关系是否有望重回正轨，言之尚早。

美国通胀升温压力增 对华关税政策添变数

去年1月，中美签订首阶段贸易协议，未几冠病疫情爆发，中美角力焦点骤变，贸易议题暂搁一旁，不代表问题已经解决，华府并未撤销对数千亿美元中国货加征的关税，北京也力拒美方压力，未有就产业补贴政策等议题妥协。特朗普向中国发动贸易战，损人更损己，中美贸易逆差不仅没有因为加征关税而显著收窄，反而进一步扩大。拜登竞选期间曾提过，上台后会考虑调整对华经贸政策，然而时至今天，美国对华关税措施仍然维持。

上月底，负责中美贸易谈判的国务院副总理刘鹤，与美国贸易代表戴琪通话，拜登政府上台后，中美终于首度重启经贸对话。过去10多天，两国经贸高层对话频繁，刘鹤与戴琪通话后数天，再与美国财长耶伦视频通话，就“宏观经济形势和多边双边领域合作”广泛交流。及至昨天，两国商务部长也通话，同意“推动贸易投资务实合作”，妥善处理分歧。拜登还在美国时间同一天宣布，撤销短片分享平台TikTok及即时通讯软件微信海外版WeChat的禁令。一时间，中美经贸关系似乎出现了转机，实际发展如何，仍得走着瞧。

中美角力激烈，拜登加紧拉拢盟友遏制中国，人权牌、台湾牌、病毒溯源牌层出不穷，稍后举行的G7峰会，势成美国向华施压平台。上周拜登签署行政命令，延续特朗普时期措施，禁止美国人投资所谓涉及解放军的中国企业，禁令名单还由原本的44家增至59家，反映白宫对华仍是敌意满满，然而全球经济形势不断变化，拜登基于美国利益，调整对华经贸政策，也非不可能。中美贸易战，特朗普常扬言美方向中国“收取”了巨额关税，现实却是另一回事，加征关税只是削弱中国货在美国市场竞争力，实际为关税埋单的是美国商人和消费者，美国商界一直有声音要求华府撤去关税，近月通胀升温，更为美国对华关税政策增添变数。

昨晚美国公布最新通胀数据，5月消费者物价指数按年劲升5%，是2008年金融海啸以来最大升幅，扣除食品及能源的核心通胀率，按年上升3.8%，增幅之大更是近28年首见，两组数字皆超出市场预期。美国全力谷针，疫情由高峰回落九成，抗疫措施放松，加上拜登豪掷万亿美元计银弹刺激经济，近月美国国内需求反弹强劲，可是全球供应链仍受疫情及中美角力干扰，导致原材料等价格上涨；联储局量化宽松不断印钞，美元总体向下，热钱泛滥全球，也令资产价格水涨船高，全球都感受到通胀压力，中国也不例外。华府和华尔街主流皆认为，通胀升温不过是疫后复苏的短期现象，不会持续很久，昨晚美股开市造好，反映投资者未将通胀放在心上，然而也有专家警告，切勿低估通胀恶化风险，最近德银一份报告便认为通胀将长期持续，可成全球经济计时炸弹。

这一波通胀压力，主要是供应追不上需求所致，关税抬高价格成本，贸易脱钩则影响供应链，美方实际是搬石头砸自己的脚。上月初，白宫经济顾问劳斯在中美重启经贸对话前，曾经表示拜登政府仍在检讨贸易关税政策，大宗商品供应短缺及通胀皆是考虑因素。早前刘鹤与耶伦讨论“宏观经济形势”，未知有否触及通胀问题，倘若全球通胀恍若脱缰野马，中美出于共同利益，有必要合力应付，届时华府调整对华关税经贸政策亦未可料，但目前白宫显然不认为通胀是重大威胁，近期中美经贸对话趋频，美方也许只是希望多做两手准备，一旦要调整关税政策，行动也可迅速些。

拜登欲留谈判筹码 经贸对话难寄厚望

中美首阶段贸易协议，特朗普坚拒撤去关税，就是要保留这一谈判筹码，希望日后可向中国索取好处。拜登继承了这些筹码，若非必要，当然不想随便放弃。中美有更多经贸对话是好事，但不宜寄予厚望，就算两国就关税经贸问题有实质进展，也只是各取所需，不代表斗争大局有变。对香港来说，与其寄望中美撤销关税，还不如设法抓住大陆“双循环”发展格局所带来的机遇。