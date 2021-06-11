拜登撤销对TikTok的禁令 向盟友传达出对华态度的信息

来源：彭博社

作者：库尔潘（Tim Culpan）

美国总统拜登在上任后首次出访欧洲之际发布最新行政命令，这个时机选择可谓再好不过。

拜登政府撤销了特朗普时期对微信和TikTok的禁令，不仅向北京也向全世界盟友传达了一条这样的信息，美国对待中国科技的做法不是关于不经考虑的敌意，而是微妙的政策。

拜登同时还要求商务部长和国家情报局局长等官员提供威胁性评估和建议，防止外国对手使用敏感数据。前总统特朗普的禁令基于未经证实的主张，认为中国通过此类应用程序会威胁国家安全。

上周拜登政府还修订了特朗普颁布的美国对华涉军企业投资禁令，也能看到拜登更加深思熟虑。正如行政令所示，白宫收紧了列入黑名单的标准，避免前政府根据从属关系以偏概全的做法。

拜登这么做，也是向盟友证明自己的政策逻辑清晰、条理分明，这对于修复盟友关系颇为重要。特朗普在任的四年间，对北约等盟友经常大放厥词，这种貌合神离的关系可能会被竞争对手利用。

俄罗斯总统普京将北约不和作为国家安全目标，而中国国家主席习近平在与德国总理默克尔4月份通话时，提到希望欧盟实现战略自主。

拜登通过列出国家安全目标，如同在这项行政命令中传达的信息一样，白宫可以让盟国领导人更容易说服选民相信与美国携手是明智之举。拿出事实根据，而不是空谈臆说，能让欧洲和其他地区的决策者抵挡中国的游说。

例如，默克尔的内阁成员去年12月批准了一项安全法案，为华为继续在德国运营铺平道路，对于一心要在全球封杀华为的特朗普政府打击不小。

从其他迹象也能看到美国的影响力正在上升。今年4月，德国虽最终允许华为参与该国的5G建设，但受到严格的限制。据彭博周三报道，在七国集团的康沃尔峰会上，拜登将呼吁对冠病病毒溯源调查，并解决政府资助的强迫少数民族劳动问题。

如果拜登成功重获信任，或许能接着担起更艰巨的任务，例如建立统一战线限制对中国的半导体设备和技术供应，而这是欧洲一些国家的主要收入来源。

在这一系列最新举措中，美国总统向北京明确表示，他对待中国不会手软，同时告诉全球其他地方，他也会讲究公平。