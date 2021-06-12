战略模糊 美中台皆有利

作者：孙扬明

联合报报道，美参谋首长联席会议主席米利十日在国会表示，大陆解放军若要渡海攻台夺岛，将极其困难；美国可依台湾关系法决定，就有足够军力应对。此说法非常含混，但此含混应对，却正是美国对台政策的“模糊”本质。

从一九七九年台湾关系法立法过程看，便知行政部门对台政策，就没有说清楚的打算。过程中，国会意图把有关台湾安危，列为美国“安全利益”，当时卡特总统强力反对，被迫改为现今的“严重关切”。后来卡特受访表示，如国会不妥协，他不惜动用否决权。但也同时告诉媒体，最终接受该法原因，因为他有“自由裁量权”。换言之，这就是让行政决策享有模糊空间。这大致可理解，是美国对台政策战略模糊的鼻祖。

直到冷战结束，柯林顿总统开始检讨对台政策。原因无它，过去在现实国家利益与人权间的平衡不复存在。这也是最终允许李登辉赴美原因。唯此政策因美国明白，可能与中共爆发核武国家间战争而修正，进而压迫李登辉与中共进行对话，这是“辜汪会晤”背景。在这两极间摆盪时，柯林顿始终宣称他的政府採行的是一个中国政策。台海战略则是够模糊的了。

布什时代又是另一摆荡。从布什上台，共和党本于对共产主义厌恶，开始对中共采敌视态度，国防部甚至传出有对中作战计画；同时也拉高对台支持；从“四不一没有”，到布什宣称要“尽其所能防卫台湾”。其后，九一一事件促使美在全球反恐议题上，对大陆需求迫切，开始转而压制陈水扁政府，尤其是在扁宣称“一边一国”，对台压力骤增。布什除公开斥陈为“麻烦制造者”外，并宣称“反对两岸的任何一方片面改变现状”。至于何谓“现状”？彼时国务院亚太助卿凯利在国会作证时说，“由我们来界定”（As we define it）。换言之，由美国依其利益界定何谓现状，这种模糊乃其精义。

欧巴马上台后，马英九政府不在两岸找麻烦，美国松口气。当时太平洋司令法戈，在马上台后曾有句话形容，即“我现在可以安心的睡个好觉了”。但福兮祸所依，川普上台后人事大更迭，国务院及相关人士似乎“忘了台海问题是可引发美国与中共战争的。”川普与蔡英文政府又把两岸拖到和战边缘。

拜登上台后，相当程度上缘于华府政治气氛及国会势力结构，在两岸问题上囿于困境中；唯拜登及部分团队（包括国务卿布林肯乃至国安顾问苏利文和印太事务协调总监坎柏）都曾经历九六年三月台海危机和九九年两国论危机者，了解台海问题严重性。所以形成了一种非常奇特情况：一方面与中共进行非常激烈的竞争／斗争。另方面支持台湾的同时，如日来华府与台北双方锣鼓喧天高调宣布要就TIFA进行对话／谈判；但却又要求不得改变台海现状，从布林肯四月十一日接受NBC访问，到四月卅日苏利文在美国智库的讲话；无一不是回到“不得改变现状”的原先旋律中去。

于是，一切又回到了战略模糊中。或许还是前在台协会处长包道格讲的对，如果明确表示保卫台湾，可能会助长台独；如果明确表示不保护台湾，则无疑会助长北京的气熖。美国的含混利益，尽在其中矣！