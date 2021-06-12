韩国进步派面临多道难迈的坎

来源：环球时报

作者：郑继永

韩国总统文在寅的任期已经进入最后一年。韩联社在总结过去4年文在寅政府的执政表现时说，“诸多问题尚未解决。”尤其在上月韩国地方政府领导和议员再补选中大败之后，执政的共同民主党更被形容为“内外交困”。无论当下还是放眼明年大选，共同民主党及其代表的韩国政坛进步派都面临多道难迈的坎。

首先，政治坎。韩国政坛各方势力都纷纷为2022年大选布局，进步派共同民主党不仅面临保守派在野党如国民力量等的攻讦，也有尹锡悦等潜在独立参选人的实力挑战，更面临内部纷争。共同民主党内欲折桂者众，如李洛渊、李在明、丁世均等政治大佬纷纷出战。这种春秋战国式的政治混乱预计将会延续相当长时间，政治日程一时难以理顺。

其次，经济坎。韩国当下的政治问题相当程度上源于经济不振。2020年新冠疫情暴发之初，文在寅政府进行了较好的应对，但因年末时未能及时切断与美国等传染源国的联系，导致韩国境内疫情再度蔓延。在此情况下，韩国政府不断在重启与封锁之间徘徊，经济受到较大影响，就业与房价渐成韩国经济疲沓的两大标签，继而引发政治冲击波，让共同民主党失去首尔与釜山这两个有着莫大政治含义的市长职位。共同民主党和进步派的政治形象也受到较大影响。

第三，社会坎。经济困难当然并非累于一朝一夕，尤其韩国奉行资本主义自由市场经济，其实并无太多良策来稳房价、保就业。但愤怒的韩国选民还是要给共同民主党一点颜色看看。现在共同民主党和进步派真正担心的已非首尔和釜山这样的“一城一地”之失，而是好不容易形成的社会进步氛围也可能会得而复失。除了首尔和釜山，共同民主党在其他地区的支持率也出现前所未有的下跌。韩国社会保守化倾向回潮如此之快，让进步派在明年大选甚至更长时期内的政治前景面临更多不确定性。

第四，朝鲜坎。2018年开始的朝鲜半岛“和平之春”曾为执政的共同民主党带来巨大反射利益，接踵而至的朝美、朝韩首脑会谈让全世界看到韩国的身影和智慧，也让进步派收获巨大政治利益，国会议员选举时共同民主党联盟席卷近80%的席位。但半岛“和平之春”的关键是在朝方的反应和举动。新加坡会谈的折翼使朝美接触再次陷入停滞。同时，美国在各种问题上限制韩国单方对朝行动，甚至直接要求韩国不得在对朝问题上“抢跑”走在美国前面。这种连环套中，韩国发现渐被朝美隔离在外却又无可奈何。之后朝鲜又因防疫需要关闭国境，更因韩国境内向朝鲜发送传单而切断对韩交流。这些事态使文在寅政府的对朝政策迷失方向，并内卷和蔓延到韩国国内政治与经济领域。一直以来的对朝好成绩，反倒成了保守派手中的把柄。

第五，中美关系坎。美国称得上是韩国内政、军事、外交和经济的“总开关”，美国的阴晴圆缺总关“韩”。拜登政府继续将中国视为最大竞争对手，扬言“对华接触”已经结束，想方设法搞对抗和脱钩。而其主要手段之一就是强化同盟关系，韩美同盟自然也就成为美方东亚政策主要抓手。可以看到，美国在各类问题上都试图逼迫韩国就范。一个典型例子，就是拜登政府不但不给韩国提供足够疫苗，还毫不掩饰地要求韩国不得使用中国疫苗，这让本来对借助疫苗改善防疫抗疫形势抱极大期待的韩国政府望“苗”兴叹，被迫转向产能不足的其他疫苗。

虽然韩国在外交、情报、国防等部门都新设机构专门应对中美竞争带来的影响，但中美关系这道坎仍然难以摆平。文在寅5月访美时韩美发布的联合声明提及台湾和南海等问题，引发韩国内外对于首尔难以在中美之间维持平衡的担忧。11日在英国召开的G7峰会也邀请韩国参加。有消息说，会后声明可能包含涉台问题。尽管韩国总统府事先澄清，说该声明是G7成员国间讨论的文件，韩国作为外部受邀国家并不参与，但仍没消除外界有关首尔卷入其中的担忧。韩国各种虚与委蛇，但仍难掩“夹心之苦”。

对于内政外交上的这些难题，执政的共同民主党和整个进步派都很清楚。但时也势也，现在确实难以处理。

其一，文在寅政府处于执政最后一年，政策上有心无力者众。一般而言，执政时间仅有五年的韩国总统在最后一年都会处于“跛脚”状态，表现为执政效率下滑、支持率下跌甚至政策空转。出于政治遗产考虑，政府在任期最后一年通常不会出台过于激烈的措施，空转反而成为一种安全选择。

韩国社会本就存在进步派与保守派支持者的左右对立，韩国民众对政府又向来倾向于“看过不看功”。文在寅政府以扳倒朴槿惠政府的“革命者”姿态上台，原本想对各路政策进行大幅改革，但沉疴难以一时医，很多政策虎头蛇尾。比如一度呼声较高的检察机关改革搞到折兵损将，抑制房价政策也以失败收场，共同民主党内部甚至出现利用消息炒房炒地等腐败现象。正所谓期待越高失望越大，不少韩国民众现在认为进步势力上台与之前保守势力并无二致。

其二，客观而言，韩国现在很多问题并非全是共同民主党执政的责任，而是有着疫情、朝鲜因素、美国因素等诸多外因。韩国的经济、军事、外交又恰恰严重依赖“外因”，这就经常造成尴尬局面，即环境有利时光鲜亮丽，环境不利时则受冲击尤大。现在韩国进步派政府就面临三大“不可能”：推不动朝鲜、说不动美国、搞不定内政。

韩国面前的这一道道坎对文在寅及其代表的进步派带来巨大挑战。作为友邻，我们希望中韩关系能够“把握是非曲直，坚持正确立场，信守政治共识，不被带偏节奏”，希望韩国自身以及半岛问题谈判都能早日摆脱目前的困境。（作者是复旦大学朝韩研究中心主任）