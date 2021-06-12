台湾抗疫乱象多 政治凌驾清零难

来源：明报 社论

台湾本土疫情持续扩散，昨日（11日）又新增286宗本地确诊，再多24人染疫死亡。自疫情爆发以来，累计确诊个案已达1.25万，染疫死亡个案累计385人。值得注意的是，自去年疫情爆发至今年4月底，台湾病殁人数共计12人，5月新增112人，6月前11天已新增261人，可见疫情致死速度非常迅猛，而且出现了大量离世后确诊等反常现象。民进党当局在防疫神话破灭后阵脚大乱，医院资源不足、疫苗供应不足，都令民间恐惧忧虑加剧。总统蔡英文、行政院长苏贞昌和卫福部长陈时中，近日被迫首次对疫情肆虐道歉，苏贞昌更承认，这一波疫情要“归零”（清零）很难。

死亡率高死后确诊多医疗乏资源人谋不臧

台湾新冠疫情从5月中出现社区大爆发以来，单日确诊人数一度高达500至600人，社会高度恐慌，近日新增个案虽见下降，却出现更令人担忧的问题，包括死亡率升高。从5月26日起，台湾每日新冠死亡人数已连续17日处于两位数高位，死亡率达3％，远高于全球平均的2.2％。与同样属于老龄化社会的周边地区比较，日本的新冠死亡率1.8％，香港为不足1.8%，新加坡是0.05%，台湾的死亡率可谓高得离谱。

更恐怖的是，据台湾传媒对4月20日到本月8日累计的297名确诊死亡个案逐一点算发现，确诊至死亡天数少于或等于3天的人数竟高达140人，占47％，其中更有多达54人为死后确诊。换言之，台湾平均每5名新冠染疫死亡个案中，就有1人在生前竟连被确诊治疗的机会都没有。近期台湾更爆出一家四口3人陈尸家中确诊、青年遭遇车祸送院后确诊、电视台摄影师猝死后确诊、资深记者轻生后确诊，以及浮尸打捞上岸确诊等“死后确诊”事件，令人闻之心伤。

台湾这一波疫情，来得既快且猛，有统计显示，大部分病殁者从发病到离世的平均时间只有短短8天，这显示台湾的医疗救治系统出了问题。据报道，近期单是为应付双北（台北、新北）地区有限度的检测，各大医院乃至于“加强版集中检疫所”（台湾版的方舱医院）就已应接不暇。不少人确诊后只能居家隔离，然后呆等当局通知，部分个案一等就是好几天，很多猝死悲剧因此一再上演。这对号称医疗普及且先进的台湾，实在是一大讽刺。难怪岛内有舆论质疑，台湾在全球疫情爆发以来一直隔岸观火，疫情杀到时却发现自己赤手空拳，浪费了一年多时间竟毫无准备，所谓“超前部署”竟然是人谋不臧。

有论者认为，台湾的新冠高死亡率或是假象，因为先进地区在疫情高峰期多会大规模核酸检测，以人口550万的新加坡为例，人口与“双北”地区相若，但疫情高峰期每天检测量约9万人；惟全台近期每日检测量最多仅3万人次，即使近日称要增加一倍，检测量依然不足。因此，作为计算死亡率分母的确诊人数被严重低估，死亡率自然居高不下，这又再次印证了当局之前视核酸检测如洪水猛兽的政策造成的恶果。

台湾的疫情三级警戒已延长至本月28日，有专家表示，台湾抗疫只剩两条路，一是快速扩充核酸检测量5至10倍，并将确诊者全数隔离；二是提升至四级警戒（全面封城），待完成疫苗全面接种。 但在引入疫苗方面，民进党政府的作为，最为民众诟病。

检测量不足缺乏疫苗 撑台湾自产政治挂帅

出于政治目的，台湾当局一直将大陆疫苗拒之门外，甚至对于国台办向台湾捐赠疫苗的建议斥之为“假好心”，另一方面，台湾的对外疫苗採购又歎慢板，迄今採购疫苗的到货量仅4%，不足100万剂，台湾又藉机渲染北京作梗，阻碍台湾疫苗采购。加上日美两国合共捐赠约200万剂，这300万剂疫苗，对于台湾2300万人口来说，无异于杯水车薪，于是出现政要人物抢先打疫苗、私家医生私下为义工接种还要面对刑责等咄咄怪事。蹊跷的是，日方透露台湾提出需要的疫苗数量就是100万剂，并称台湾自己7月就可有疫苗。最近传出台湾自产的疫苗将于7月底上市，苏贞昌也预期岛内疫情8月可获缓解，令人怀疑，当局是限制输入疫苗，在等自产疫苗上市。问题是台湾自产疫苗尚未完成三期临牀实验，就已获当局紧急授权批准使用，岂不是拿自己的人民当白老鼠来试针？

即使是亲绿的台湾中研院院士、享有盛誉的肝脏研究权威陈培哲，也痛批当局的疫苗政策是“不把人民的命、不把科学放在眼中”，但他却在网上遭抹黑抹红，爆他曾在大陆药厂兼职。难怪有评论称，台湾陷入疫情，更卡在政治中。

在检测能力严重不足、隐形个案无处不在、疫苗又迟迟未能满足需求的情况下，台湾出现“逃难潮”，民众纷纷涌往疫苗充足的外地，包括外国与大陆。大陆多个城市，已将台胞纳入免费疫苗接种范围，迄今有6万台胞在大陆接种了疫苗。据报道，近期台湾赴大陆人数急升，这也是一种用脚投票方式。