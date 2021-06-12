澳媒：美国动用军机访台用意何在？

来源：澳大利亚广播公司ABC中文

6月6日清晨，一个深灰色的庞然大物轰鸣着降落在台北松山机场。

三名美国参议员搭乘这架从韩国起飞的美国空军C-17“全球霸王III”（Globalmaster III）运输机出访台湾，但他们只在机场逗留三个小时便匆匆离去。

这次旋风般的访问中，备受关注的焦点除了美国答应捐赠的75万剂疫苗，还有那架六层楼高的“全球霸王III”运输机。这是C-17服役以来首次飞抵台湾，也是美国历史上首次出动军用运输机运送国会议员访台。

中国外交部发言人周一（7日）表示，中方已就事件向美方提出严正交涉，坚决反对有关行为。

通常，美国高级政界人士出访都搭乘具备特殊配置的要员专机。比如，美国前卫生部长艾利克斯·迈克尔·阿扎尔二世（Alex Michael Azar II）去年出访台湾时搭乘的就是空军的C-40B专机。

C-40B是美国空军采购的军用版波音737-700公务机，配有先进的数据传输系统，可以充当美国政要及高级军事领导人的“空中办公室”。2003年时，部署在夏威夷希卡姆空军基地（Hickam Air Base）的第15空运联队采购了这种飞机作为要员专机。

而波音客机C-40B的乘坐舒适感比C-17军用运输机好，但令人不解的是，这次出访的十几名美方人员动用了通常执行军事任务、可运载超过77吨货物的大型先进运输机。这背后有着怎样的原因？美中两国的军用运输机又有哪些不同？

动用军机访台用意何在？

过去20年中，美国军机曾在台湾降落数次。1999年台湾中部发生921大地震后，美国空军C-5“银河”大型运输机就赴台救灾，运去救灾器械和车辆。

2009年台湾遭遇“八八”水灾，美军C-130“大力神”运输机以及CH-53重型直升机都降落台南机场参与救灾。

而在2011年，一架美国空军的KC-135加油机突降松山机场，将一名身患急重病的美国在台协会（AIT）官员眷属接走。

在“全球霸王III”运输机飞抵台湾之前，最近的一次当属2015年4月，两架美国海军陆战队的F/A-18“大黄蜂”战斗攻击机因故障迫降台南空军基地，招致中国外交部的谴责。

台湾军事专家、《全球防卫杂志》资深编辑宋玉宁接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时表示，从研判来讲，美国派军机执行出访活动可能有几个原因。

首先，三名美国参议员从韩国乌山空军基地（Osan Air Base）飞赴台湾，军用运输机更便于调遣。

其次，这次访台的参议员中，女参议员塔米·达克沃斯（Tammy Duckworth）是残障人士。因此，内部空间宽敞，带有两扇尾舱门的C-17便是较佳的选择。与要员专机相比，C-17的尾部跳板式舱门更加便于残障人士登机和离机。

此外，C-17是航程非常长的战略战术运输机，因此在飞赴台湾的过程中若遇到状况可以转降其他机场。

公开资料显示，C-17装备了先进的气象雷达、导弹警告接收机和反制措施分配系统。有些C-17还装备了大型飞机红外对抗系统，应对便携式防空导弹造成的威胁。除此之外，这种运输机也可以在条件简陋的野战机场甚至土质机场起降。

这些都是民航客机改装的要员专机实现不了的能力。

除了从技术角度进行分析，宋玉宁还提到了使用C-17执行访台任务的象征意义。

“用军机飞到台湾，而且是在首都台北的机场降落......美国应该也有试探的意思，”他说。

近年来，台湾坚称自己是一个独立的民主国家，但中国却认为它是一个“不可分割”的省份。

宋玉宁分析，美国做出比以往更强的军事意向，多多少少是在试探中国方面的反应。

他表示，美国对台捐赠疫苗“具有人道任务的性质”，却派出军用运输机赴台，有可能是要传达出这样的声音：“我采取更进一步的活动，就是要看看你是否会像当初《环球时报》说的那样做出反应。”

去年，《环球时报》发表社评，威胁称，若台美双方已经做了美国军机在台湾起降的安排，“大陆掌握了确凿证据，就可以摧毁相关机场和降落在该机场的美国军机，台海战争将就此打响。”

宋玉宁推测，若中国大陆这次没有做出太大的反应，下次美国也许就会用C-17运送捐赠的新冠疫苗到台湾，因为这种飞机的装载量够大。

“如果中国大陆没有太强烈的反应，美军也许下次会派出医疗船或后勤船等没有作战任务的船只，甚至到台湾的港口来靠港，”宋玉宁说。

美国“霸王”与中国“鲲鹏”有何差别？

搭载三名参议员出访让C-17运输机首次有机会在台湾亮相，也吸引了不少军迷的目光。

看到松山机场内的“全球霸王”，您也许会联想到海峡对岸中国空军装备的运-20“鲲鹏”大型运输机。

作为中国国产新型战略运输机，运-20近年来频频出镜，参加了武汉抗疫、“高加索-2020”军事演习等一系列行动。那么，“鲲鹏”与“全球霸王III”究竟有何差别？

从研制年代和服役时间看，C-17“全球霸王III”与运-20是相差二十多年的老少两代。

前者自1995年便开始服役，今天仍是美国空军现役的大型战略战术运输机，可以实现洲际间的空运，也可以将人员和物资直接投送到条件简陋的前线机场。

C-17已于2015年停产，目前全球各地仍在使用的有274架。除美国外，澳大利亚、英国、印度、加拿大、卡塔尔和阿联酋等国也装备了C-17。

相比之下，中国解放军空军使用的运-20“鲲鹏”则是2007年开始研制，2016年投入现役的机型。研制过程中参照了苏联伊尔-76运输机的外形和气动布局设计，并借鉴了C-17运输机的设计特点。据中国媒体报道，目前约有20多架运-20投入使用，并且还在陆续建造之中。

运-20和C-17都是可作为战略运输机使用的大型运输机，能够在不空中加油的情况下完成远程空运任务，但“鲲鹏”的负重能力略逊一筹。

根据公开资料，运-20在不进行空中加油的情况下，满载航程约为4500公里，C-17的则为4630公里。而中国媒体发布的报道显示，运-20换装新型发动机后的航程将增加10%左右。

不过，虽然航程差不多，两者的负重能力却不同。C-17可以运送重量多达77吨的货物，运-20的最大载重则为66吨。因此，在航程相似的情况下，C-17可以比C-20多装约10吨的货物，也就是说可以多装一辆重型军用卡车这样的货物。

从外观看，C-17与运-20相差不多，都是外表夯实，长度远超波音737客机，高度超过五层楼的大家伙。

但两者体型相仿，“肚量”却大不相同。从货舱容量来看，C-17明显超过了运-20。

C-17的货舱宽5米，长26.82米，高4.11米，可以分两排布置6辆卡车，或装进3架AH-64“阿帕奇”武装直升机。公开资料显示，C-17的货舱容积为434立方米。

反观运-20，现有资料显示其货舱宽度约为4米，总容积320立方米。

官媒人民网的军事频道也曾刊文指出，长远来看，运-20的货舱确实不够用。但是，中国空军试飞员、空军理论专家徐勇凌接受人民网采访时表示，目前的运-20只是过渡版本。

如果用既可拉货又能载客的SUV（休旅车）来形容，运-20与C-17就像中小型SUV与大型SUV的差别。前者可塞进不少物品，填满每一寸可用的空间，但在长度和宽度的限制下，想放体积较大的物件就会犯难。相比之下，后者则没有这个烦恼。

原文链接：

https://www.abc.net.au/chinese/2021-06-11/why-us-senators-took-military-aircraft-to-taiwan/100202164