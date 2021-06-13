疫苗之乱：蔡政府的治理失能与统治危机

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台湾疫情延烧，疫苗短缺，人心焦虑。有人远道赴美陆接种疫苗，引发阶级落差感；有人半夜挤诊所施打疫苗，引起“特权疫苗”争议；日本赠送的ＡＺ疫苗还没开打，老人预约早已抢破头。自产高端疫苗解盲成功，但政府采购却被批评是黑箱作业，更多人则担心只能被迫接种自产疫苗，并承担保护力不足的风险和出境不便的问题。而疫苗之乱的背后，则是已确诊破万、死亡破四百的悲惨现实，从指挥官陈时中、阁揆苏贞昌到蔡英文总统，都相继表达了歉意；但治理失能引发庞大民怨，蔡政府被动而迟来的道歉，可以解决统治正当性的危机吗？

这波疫情，戳破了蔡政府一年多来的许多防疫神话。民众发现，面对随时随处可能爆发的疫情，原来政府根本没做好准备。尤其疫苗政策荒腔走板，甚至置民众生命于不顾，已经动摇蔡政府统治的正当性，逐渐形成重大危机。

政权的统治正当性危机，一般可归纳为四种情况：一是出现重大弊案，遭到人民唾弃；二是违法滥权，严重侵犯人民权利；三是施政消极怠惰或失误，遭致重大灾害或在天灾人祸中无法保护人民生命财产安全；四是政策制定一意孤行，坚持与民意对抗，与民意严重脱节。一旦发生这些情况，就是政权轮替的时候，掌权者也可能受法律制裁。这样的例子，比比皆是。

以蔡政府的防疫作为观之，截至目前为止，尚未出现“重大弊案”具体事证。高端解盲前，蔡英文针对防疫工作与疫苗进度发表谈话，花了许多时间澄清没有炒股问题；高端解盲后，蔡英文也力斥炒股票之说是抹黑。但就像台北市长柯文哲酸说，疫情死了一百多人，也没看过蔡英文出来讲话，高端股票一跌停，蔡英文就出来开记者会；这个问题，恐怕人人心中都有一把尺。

而政府一年多来的许多防疫措施，常见违法滥权、侵犯人民生命财产安全、政策与民意脱节情事；从小明返台、三＋十一到疫苗采购，不断引起批评。虽然政府高举防疫大旗，人民也由于防疫因素无法走上街头，但民怨的累积已逐渐汇集。从近来几次民调，蔡政府的施政满意度每况愈下，即可见端倪。

随着疫情的蔓延，民众对疫苗的需求迅速升高，蔡政府却不是积极寻求可靠、充足的疫苗，而是一方面强推只作二期临床、保护力不明的自产疫苗，另一方面阻挡民间和地方政府寻求外购疫苗的自救行动，令人百思不得其解。

蔡政府对采购国外疫苗推拖消极，对民间购捐疫苗百般拦阻，对自产疫苗则极力护航，专业质疑就被围剿抹红，自产价格却是机密黑箱，明显的双重标准，正是疫情失控与疫苗之乱的主因之一。本土疫苗产业固然重要，但不能以人民生命为代价。在每日确诊数百人、死亡二十几人的情况下，蔡政府的作为不仅消极怠惰，甚至恐有滥权渎职之虞。而且蔡政府坚持己见，距离民意越来越远。

事实上，蔡政府五年多来违法滥权、一意孤行且不知反省的施政风格，此非首例。但以对人民生命财产威胁之大、对社会影响之广，如今的疫苗之乱却空前让人民“有感”；可以说，蔡政府正在自毁其统治正当性的基础。

蔡英文淡淡的一声道歉，既难抚民怨，也难以平息疫苗之乱。虽有日本和美国捐赠的疫苗，高端也解盲成功，可以让蔡政府拿来作大内宣，却无法掩饰治理失能的事实。如果继续对人民的呼喊见死不救，蔡政府统治正当性的危机随时可能引爆。