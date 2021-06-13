来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

高端疫苗解盲成功，陈时中说民众可以选择不打自产疫苗，面对疫苗与出境相关问题更称“只是检疫方式有所差别”。陈时中话术越来越精湛了！

蔡政府原规定自费疫苗也不能选择厂牌，遭外界质疑后紧急删掉这项规定；陈时中说将列出可施打的疫苗供民众选择，网络上民众疯传提醒截图为证，以免将来耍赖又说“没有会议纪录”。

但截图为证又怎样？陈时中没说的是，如果不打自产疫苗，能否有已获国际认证的莫德纳、ＢＮＴ、ＡＺ等疫苗可供选择？事实上，根据蔡政府疫苗采购政策，至少五百万或一千万以上的民众，除了自产疫苗，没有其他选择。

至于出境问题，陈时中同样没说的是，打了缺乏三期临床、难获国际认证的自产疫苗，可能被国际视同“没打疫苗”，未来各国实施疫苗护照等措施，出境将无法免除隔离等限制，更不用说还可能面临疫苗保护力不足的风险。

那不打可以吧？高雄市长陈其迈要求医护百分百施打疫苗，拒打将开罚，陈时中认为，“不是说不行，但目前不宜”。民众不免疑惧：将来会不会比照开罚拒打疫苗的民众？蔡英文不是说“轮到你就去打”！

说穿了，陈时中不敢面对的事实是，错误与偏私的疫苗政策，导致台湾的疫苗困境与乱象，并且剥夺人民选择疫苗的自由！