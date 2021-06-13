与普京会晤并非拜登首次外访的配菜

来源：香港01

01观点

美国总统拜登6月9日飞抵英国，以其为外访首站。在英国举行的G7峰会固然为拜登此行之重点，而G7对华立场更为重中之中，但同样不能忽视的是其于周三（6月16日）到访瑞士，与俄罗斯总统普京会晤。

外交是充满符号意义的玩意，外访行程的安排往往反映政府对哪些关系或议题较为重视。回看小布殊及奥巴马，二人上任后外访首站皆为关系密切的国家，前者为南邻墨西哥，后者为北邻加拿大。特朗普首访的是沙特阿拉伯和以色列，其外交思维可见一斑。

但不论如何，出席G8或G7峰会、北约峰会及与欧盟会晤，可谓几任总统的指定动作。时间纵有先后，但大概也在上任后头几个月。拜登此行首访英国参加G7会议，其后南下布鲁塞尔出席北约峰会及与欧盟会晤，行程方面算不上特别。但接着他将到瑞士与俄罗斯总统普京会面，则反映其对美俄关系之重视。

再者，G8之所以在2014年改为G7，亦因为俄罗斯在克里米亚事件中与欧美交恶，其后德国总理默克尔曾提出让俄罗斯重返亦不果。拜登政府既矢言要重拾西方世界的领导角色，其与俄罗斯的关系何去何从，自然是不能不解决的问题。

新仇旧恨 货币战争

旧恨方面，克里米亚危机发生之际拜登正为美国副总统，其当时亦曾狠批俄罗斯“夺取领土”，在今年3月初拜登亦再次重申，永远不会承认俄罗斯对克里米亚的“吞并”。此问题既然未解，由此以来的制裁问题当然继续阻碍两国关系。

新仇方面，拜登3月曾公开称普京是“杀人凶手”（killer），此后俄罗斯传召驻美大使安东诺夫（Anatoly Antonov）回国，后者至今尚未返美。而美国在一个月后亦召回驻俄大使苏利文（John Sullivan）返美。拜登与普京此次瑞士峰会，两名大使会否同场，甚至此后会否重返驻外岗位，将象征会晤成果是大是小。

更重要的是，美俄关系不只是政治上的，在经济上也尤为重要。日前俄罗斯财政部长卢安诺夫（Anton Siluanov）宣布，主权财富基金中的美元份额一个月内将减至零，同时欧元、人民炉币及黄金占比将增加至40%、30%及20%。此举不但是俄罗斯意欲摆脱美国制裁的重要举措，也可能会动摇美元的垄断地位。在此人民币国际化的时代，俄罗斯选择靠拢中国，必然成为华府的头痛问题。

拜登周三抵达英国后，表示“不会寻求与俄罗斯冲突”，希望两国关系稳定，但扬言“如果俄罗斯作出伤害的事，美国会有力回应”。观乎此，拜登能否撇开不必要的意识形态包袱，与普京求同存异，目前未必能够乐观。