蔡英文三大梦 赌台湾人性命

来源：中国时报社论

台产高端疫苗二期临床试验解盲成功，原本是美事一桩，但政府过度政治介入，却让民众深觉这不过是一出照剧本演出的过场戏。更重要的是，未完成第三期临床试验，政府就打鸭子上架要全民施打，更让民众感到无奈与恐惧。根据民众党委托趋势民调公司针对防疫议题所作的民调，近七成民众不愿意施打未受国际认证的疫苗，显示台湾人对台产疫苗的信任度严重不足。失去台湾人信任的台产疫苗，其解盲之日应是蔡英文领导的民进党政府的梦醒时分。

新冠疫情2020年初暴发，蔡英文政府就有布局疫苗产业之心。认为只要疫情控制得宜，台产疫苗施打顺利，建立集体免疫力，就可以为台湾赢来高光时刻，届时台湾国际战略地位更上层楼、生技产业成为新的护国神山，更重要的是，民进党在生技公司的超前部署，将为他们赢得丰厚的利润。蔡英文的生技梦、民进党的独立梦、官员与投机者的发财梦共同编织出这场荒谬而危险的戏码。

只是，过度的自信让防疫出现漏洞，加上轻忽变种病毒的威胁、地方政府初期应变失当，因而出现疫情破口。不但戳破台湾防疫模范生的假象与超前部署的骗局，上万人不幸确诊，400多条宝贵生命被牺牲，更民怨四起，民愤沸腾，几乎动摇民进党的统治基础，还劳动美、日老大哥出面赠送疫苗，才让民进党有喘息的机会。

新冠病毒全球肆虐，疫苗是唯一解决之道，但过去一年，民进党政府在对外采购上推拖延宕，甚至本土疫情暴发后，仍然对民间或企业捐赠百般刁难。民进党向来以民主人权自诩，如此罔顾人命的冷血作为，令人百思不得其解。随着学者扮演吹哨者，指出台产疫苗研发过程中的疑点与政治干预，以及国际媒体揭露台产疫苗公司幕后资金流向，渐渐勾勒出一张绵密的政商关系网络，人们才恍然大悟，民进党在这次疫苗政策中的布局之深、图谋之远。

路透是可信赖的国际百年媒体，引述独家消息指出，颇受争议的私营军事公司黑水保安创办人普林斯，投资一间名为COVAXX的药厂，而COVAXX是台湾联亚生技集团旗下子公司。中研院院士陈培哲对于台湾生技公司纷纷投入蛋白质次单位疫苗的研发感到不解，因为不但技术未分散风险且难度最大。他指出，连美国知名大型生技公司诺瓦瓦克斯（Novavax），至今都尚未获审查认证，台湾又如何能做到？加上陈时中部长以数量太多为由拒绝代工AZ疫苗，有可能就是要为台产疫苗预留产能。从上述三点可以看出，台产疫苗不单纯是台湾生技公司研发以解决台湾疫苗自主的问题，还可能牵涉外国政商利益介入的国际疫苗生产分工布局。

新冠疫情在武汉暴发后，中国大陆采取激烈的措施，引发民众恐慌与不满，因而有“中国的车诺比事件”说法，认为疫情将会冲击中共统治基础。民进党见猎心喜，大做文章，并挑起两岸仇恨。初期台湾疫情控制得宜，不断进行大外宣，用口罩外交宣传Taiwan can help，的确产生宣传效果。加上国际反中情绪增高，拉抬台湾对北京叫板，成为一些国家的策略。台湾成为疫情防控模范生，又能“自主”研发出疫苗，加入疫苗外交战，对台湾独立的国际地位大为有利。

蔡英文也想利用台产疫苗实现生技产业梦。她长期以来对生技产业情有独钟，过去不论在朝或在野，对生技产业介入颇深，她曾经出任家族资金投资的宇昌生技公司董事长，在业界有深厚的人脉。蔡英文总统上任后更喊出要将生技产业发展成下一个兆元产业。

生技产业是高风险高报酬，因而屡传弊端，高端股价异常波动，不但不见政府调查，反而总统大力背书，甚至干预专业的台产疫苗审查机制，企图强渡关山，更让人起疑其背后算计，连带对台产疫苗的科学公正性产生怀疑。陈培哲院士就指出，台产疫苗审查的最大困难就是蔡总统，因为她使得审查的公信力全无。

高端疫苗不但拿政府补贴，疫苗未进行第三期试验，政府就匆匆签约采购，摆明让人民成为免费的白老鼠。总统信誓旦旦地说没有政务官炒股，但护航的怪异行径难杜悠悠之口。

民进党机关算尽太聪明，反误了台湾人性命。苍天有眼，若这三个大梦同时实现，又不知会有多少台湾人的性命赔了进去。