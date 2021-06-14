石礼谦：林郑想伟大 梁振英“玩政治”

来源：明报

作者：张彤

香港特首选举明年3月举行，两任特首林郑月娥、梁振英近日多次隔空喊话。立法会最资深议员、经民联石礼谦接受访问时点评历任特首的房屋政策，形容林太“有野心”，施政重点助人置业，但批评“明日大屿是‘假大空’”；梁振英有心觅地建屋，但缺乏公务员支持，而他任内“玩政治”，引发激进政治的冒起。石礼谦表示谁是下任特首都“无所谓”，“政治已经没空间去玩”，预料下任特首将锐意发展经济民生。

石礼谦自2000年起担任地产及建造界议员，是目前议会内最资深议员。他点评各特首的房屋政策，称梁振英（CY）的最大贡献是倡议发展绿化地带，“CY出发点好，去觅地，但没有概念，因为他只是测量师......但他一有土地就建屋，解决很多初步问题"。可是，石礼谦说梁任内的公务员团队秉承"不做不错、少做少错"作风，对梁信心不足，无意合作，导致施政成果有限，“（梁）最大的问题是civil service（公务员）不支持他......如果让他多做一届（特首），已经多造很多土地出来”。

梁振英任内，香港爆发“雨伞运动”，是回归后首次大型示威。他于2015年《施政报告》点名批评港大学生会刊物《学苑》，称要警惕“港独”主张。石礼谦说：“CY玩政治......将政治因素注入经济城市，令对社会不满的人藉空隙玩政治，激进的政治由那时开始。”

至于现任特首林郑月娥，石礼谦说“这个女人（有）野心，想去做伟大......梁振英起公屋，林太就要多起居屋”。他说，林太的施政旨在助人买楼，但他认为“（政府）不是帮你去买楼，而是给地方你去住.......如果像1997年一样，市道一跌便很大件事，很多人是不应该买楼，无资格买楼，买楼做什么？”被问到如何评价“明日大屿”，他反问：“林郑要起明日大屿，她deliver（兑现）到吗？”批评计划是“假大空”，揶揄林太“学耶稣......永远不用（在现世）deliver（兑现）”。

石礼谦认为，首任特首董建华的房屋政策最好，“八万五”建屋计划具前瞻性，但遇上1997年亚洲金融风暴，香港经济遭重创，被迫收回计划，“当时每年要起8.5万个单位，今时今日都未能达标”。曾荫权于2005年接任特首，石礼谦称，当时经济衰退的阴霾未散，“负资产”问题依然严重，高地价政策保障经济稳重，“：Donald（曾荫权）最失败是起不够公屋”。

特首选举战鼓声渐响，石礼谦说谁做特首“都无所谓”，“香港未来要做好经济，为中国服务，向世界吸引多些投资进去香港、中国......政治已经没空间去玩”。过去一年，中央先后订立《香港国安法》、修改香港选举制度，他表示中央为下任特首清除了政治系数，“政治不到香港决定......这不是‘港人治港’，是爱国者、爱港者治港，爱国者的理念就是如此”。

被问对下届政府的期望，石礼谦表示政府应勇于改革制度，修订法例加快建屋造地的过程，政策应以民为本，推动香港发展，“今日的政府毋须害怕改动条例，因为这个立法会将配合政府发展的精神”。