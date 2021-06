蔡英文是不会说脏话的特朗普

作者:严震生

COVID-19疫情在台湾暴发,过去一个月,每日染疫人数都在三位数,甚至一度高达四百多人。近两个星期多以来,疫情也造成每日两位数的死亡。由于疫苗不足,促成中央与地方、政府与民间、执政党与反对党的对立与冲突加剧。从抗疫的模范生到被国际媒体认为是过于自满的失责、从Taiwan Can Help 到Taiwan Needs Help,从网络的种族歧视语言攻击WHO秘书长谭德塞,到需要COVAX分配的疫苗,执政党处理疫情的态度及取得疫苗的能力,都备受质疑。现今台湾的光景,有些类似一年多前的美国,而刚愎自用的总统蔡英文,也和狂妄自大的特朗普总统有许多相似之处。

首先,特朗普在一开始的轻蔑态度,认为COVID-19“某天将会消失不见,像奇迹般地消失不见了”,并在去年2月出访印度时,天真地表示美国很快就会有疫苗,完全不了解疫苗生产的流程。蔡英文政府在COVID-19疫情初期,以封锁边界、鼓励人民戴口罩、勤洗手、保持社交距离,得以控制疫情的扩散,但却拒绝各国皆采用的普筛,一意孤行地以为短时间的成功就是金科玉律,同样也是不尊重科学。

其次,两人都将疫情甩锅给中国大陆,一直沿用“武汉肺炎”,而不太愿意采纳WHO呼吁使用的COVID-19。特朗普将COVID-19与中国和功夫扯上,称为中国病毒或是功夫流感。蔡英文政府不仅带头使用“武汉肺炎”的说法,另外在取得疫苗方面不断甩锅大陆。

为不让上海复星代理的BNT疫苗进入台湾,民进党侧翼硬是指控代理商提供的疫苗不是德国原厂制造,有安全疑虑。另外,为培植国产疫苗而未积极在国际市场抢购,还将台湾疫苗短缺甩锅给对岸,辩称是北京打压。我们当然不能否认中国大陆在国际社会与经贸关系中有其影响力,但也很难相信这些欧美大药厂会被它左右,特別是疫苗生产方面,大陆还是它们的竞争对象。

再者,在美国疫情扩大时,除指责中国外,前任的奥巴马政府、反对党的民主党、媒体、州政府及联邦相关的公卫官员,都是特朗普指控的对象。在他心中,疫情和他完全无关。去年3月的一场记者会中,特朗普留下一句名言:“我完全不需要负责任”。蔡英文政府、疫情指挥中心和民进党侧翼,也同样将焦点放在咎责先前的马英九政府、反对党的国民党及民众党、反对党执政的台北市和新北市市长、偏蓝或意见与它不同的媒体及社群网络、甚至不同意见的专家学者,而鲜少检讨自己。

不过,我们必须承认特朗普应当学学他没有蔡英文政治操作的细腻,这或许也说明为何特朗普最终输掉总统大选。特朗普在主流媒体中,仅有福斯新闻网对他一路相挺,其他过去比较偏共和党的华尔街日报,或较为中立的今日美国等,都对他有很多批评。反观台湾自中天电视台下架后,有线电视新闻台几乎都是偏绿立场。此外,在社群媒体上力挺特朗普的网友,大部分是出于真正对他的崇拜和支持,而台湾的网军或许与民进党有共同的价值和意识形态,但不少是金钱交易下的产物,且批判时的无情与残酷,确实会让人噤声不语。

最后,蔡英文冷静的个性和善用文青式的语言读稿,与特朗普易怒、随性、未经修饰的发言,形成强烈对比,后者甚至时常失控说出脏话。除此之外,两人处理COVID-19的态度,还真是有许多相似之处,简单来说,蔡英文就是个不会说脏话的特朗普。