蔡英文是不会说脏话的特朗普

作者：严震生

COVID-19疫情在台湾暴发，过去一个月，每日染疫人数都在三位数，甚至一度高达四百多人。近两个星期多以来，疫情也造成每日两位数的死亡。由于疫苗不足，促成中央与地方、政府与民间、执政党与反对党的对立与冲突加剧。从抗疫的模范生到被国际媒体认为是过于自满的失责、从Taiwan Can Help 到Taiwan Needs Help，从网络的种族歧视语言攻击WHO秘书长谭德塞，到需要COVAX分配的疫苗，执政党处理疫情的态度及取得疫苗的能力，都备受质疑。现今台湾的光景，有些类似一年多前的美国，而刚愎自用的总统蔡英文，也和狂妄自大的特朗普总统有许多相似之处。

首先，特朗普在一开始的轻蔑态度，认为COVID-19“某天将会消失不见，像奇迹般地消失不见了”，并在去年2月出访印度时，天真地表示美国很快就会有疫苗，完全不了解疫苗生产的流程。蔡英文政府在COVID-19疫情初期，以封锁边界、鼓励人民戴口罩、勤洗手、保持社交距离，得以控制疫情的扩散，但却拒绝各国皆采用的普筛，一意孤行地以为短时间的成功就是金科玉律，同样也是不尊重科学。

其次，两人都将疫情甩锅给中国大陆，一直沿用“武汉肺炎”，而不太愿意采纳WHO呼吁使用的COVID-19。特朗普将COVID-19与中国和功夫扯上，称为中国病毒或是功夫流感。蔡英文政府不仅带头使用“武汉肺炎”的说法，另外在取得疫苗方面不断甩锅大陆。

为不让上海复星代理的BNT疫苗进入台湾，民进党侧翼硬是指控代理商提供的疫苗不是德国原厂制造，有安全疑虑。另外，为培植国产疫苗而未积极在国际市场抢购，还将台湾疫苗短缺甩锅给对岸，辩称是北京打压。我们当然不能否认中国大陆在国际社会与经贸关系中有其影响力，但也很难相信这些欧美大药厂会被它左右，特別是疫苗生产方面，大陆还是它们的竞争对象。

再者，在美国疫情扩大时，除指责中国外，前任的奥巴马政府、反对党的民主党、媒体、州政府及联邦相关的公卫官员，都是特朗普指控的对象。在他心中，疫情和他完全无关。去年3月的一场记者会中，特朗普留下一句名言：“我完全不需要负责任”。蔡英文政府、疫情指挥中心和民进党侧翼，也同样将焦点放在咎责先前的马英九政府、反对党的国民党及民众党、反对党执政的台北市和新北市市长、偏蓝或意见与它不同的媒体及社群网络、甚至不同意见的专家学者，而鲜少检讨自己。

不过，我们必须承认特朗普应当学学他没有蔡英文政治操作的细腻，这或许也说明为何特朗普最终输掉总统大选。特朗普在主流媒体中，仅有福斯新闻网对他一路相挺，其他过去比较偏共和党的华尔街日报，或较为中立的今日美国等，都对他有很多批评。反观台湾自中天电视台下架后，有线电视新闻台几乎都是偏绿立场。此外，在社群媒体上力挺特朗普的网友，大部分是出于真正对他的崇拜和支持，而台湾的网军或许与民进党有共同的价值和意识形态，但不少是金钱交易下的产物，且批判时的无情与残酷，确实会让人噤声不语。

最后，蔡英文冷静的个性和善用文青式的语言读稿，与特朗普易怒、随性、未经修饰的发言，形成强烈对比，后者甚至时常失控说出脏话。除此之外，两人处理COVID-19的态度，还真是有许多相似之处，简单来说，蔡英文就是个不会说脏话的特朗普。