G7领导人响应拜登挑战中国的号召

来源：华尔街日报

作者：Max Colchester、Andrew Restuccia

七大工业国（Group of Seven, 简称G7）领导人呼吁中国尊重人权，但没有直接谴责北京方面。目前美国总统拜登正寻求建立一个国际联盟，以抗衡中国在全球的影响力。

G7领导人周日发表了一份25页的联合声明，涉及从疫情恢复到全球经济、税收、贸易和女童教育等一系列问题。声明要求中国尊重人权和基本自由，特别是在新疆问题上，还要求中国尊重香港的人权、自由和高度自治。声明的同一部分还称，G7将继续就如何在全球经济中挑战中国的行为进行磋商。

目前还不清楚这一声明会带来怎样的实际影响。尽管几位欧洲领导人最初担心强硬的措辞可能会激怒北京方面，不过该声明还是提到了中国，但美国未能如愿在声明中谴责强迫劳动的部分点名中国。

法国总统马克龙称，他期待继续就气候变化等问题与中国接触。马克龙说：“这一点没有变，”并表示，各国需以尊重的态度对待中国。

意大利总理德拉吉称，这份声明表达了领导人的一致观点，即发展与中国的关系应基于三个原则：在气候变化等全球问题上展开合作的必要性，经济竞争的现实，以及公开谈论民主国家和中国之间价值观差异的必要性。

德拉吉说：“这是一个不遵守多边规则的专制国家。它的世界观与民主国家不同，”他表示：“合作是必要的，但在我们持不同意见和不接受的事情上需要坦诚。”

这份声明为拜登上任后首次海外访问行程的第一阶段画上了句号，近两年来的首次面对面G7峰会也落下帷幕。这次峰会的一个特征是，出现了前任美国总统特朗普出席往届峰会时经常缺少的合作态度。

峰会结束后，拜登在周日的一场新闻发布会上表示：“我们应对全球威胁的唯一途径是与我们的伙伴及盟友共同行动。”他说：“美国已回到谈判桌前。”

在上周六一场90分钟的会议上，中国是主要议题。据参与相关讨论的官员透露，G7领导人基本认为北京方面令人关切，但对于与中国有关的措辞有不同意见。一位白宫官员称，峰会组织者采取了预防措施，以防其他国家窥探相关议程。一些与会者表示，参加敏感的会议期间，他们的手机无法使用。

在上周六的这场会议上，拜登力主明确批评中国涉嫌的强迫劳动行为。最后，G7领导人达成了一种中间立场，同意把该问题分成两部分：一方面对中国的人权问题表示关切，另一方面对强迫劳动行为提出警告，但不直接提及中国政府。

美国官员表示，他们对于达成上述妥协感到满意。拜登政府的国家安全顾问沙利文周日晚上向与拜登一起乘坐空军一号的记者表示：“这么做不是为了在言辞上占上风，而是为了达成一致。”

中国外交部暂未对这一结果发表评论。有关G7会议结果消息传出的时间恰逢中国假日周末北京时间的午夜时分。

G7的声明还提出了应对中国在发展中国家影响力的计划，特别是中国“一带一路”倡议，该集团的七个成员国将联手资助基础设施项目。G7还呼吁对新冠疫情的起源进行一次透明的调查。

声明还表示，G7将继续共商策略，挑战（中国）破坏全球经济公平和透明运作的非市场化政策和做法。

周日的联合声明还就其他多项倡议达成一致，其中包括在未来一年向贫困国家捐赠10亿剂新冠疫苗，结束政府对国外煤炭项目的补贴，以及针对大型跨国公司设定最低15%的税率。G7领导人们表示，这项税收提议应扭转“40年来竞相降低税率的情况”，帮助提高税收收入并减少避税行为。

在气候议题上，G7同意了一系列应对气候变化的措施，目标是到2030年时将其温室气体排放量较2010年的水平削减近一半。

G7领导人计划停止对海外化石燃料生产商的大部分政府补贴，并落实逐步淘汰汽油和柴油汽车的举措。白宫表示，加拿大、德国、英国和美国还将提供多达20亿美元的资金，用来帮助发展中国家的能源转型，摆脱对煤炭的依赖。

