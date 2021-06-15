台湾扶植疫苗产业再重要 也不能拿人命去赌

来源：联合报

联合报社论

台湾新冠疫情及死亡率居高不下，而国际认证之疫苗严重不足，自产疫苗则仅完成二期解盲。在避疫的恐慌下，有钱有势的人纷纷自寻特权管道接种，大多数普罗百姓则忿懑不平，社会氛围濒临炸锅。但自产疫苗却引发诸多疑虑，据报道卫福部去年十月即决定免除自产疫苗的“三期试验”程序；今年三月，更决定依二期试验与ＡＺ疫苗的“抗体浓度”比较，决定是否发给它紧急授权药证（ＥＵＡ）。我们呼吁政府必须三思，不能拿人民的性命当赌注。

卫福部先前对自产疫苗做出“不做三期”的决定时，台湾尚无本土疫情，每日只有零星境外移入。当时因几无病毒环境，所以临床三期很难做；卫福部因而决定取巧抄捷径，尽管决策逻辑颇有争议，外界还比较能够想像。问题是，在稍早无疫情的情况下，民众都不愿接种ＡＺ疫苗，遑论去接种自产疫苗。简言之，在无疫情时，即使政府紧急授权放水，因接种人数不会太多，对台湾的成本也比较小。

但五月之后情况骤变，台湾已近有一万二千人确诊，死亡皆在双位数。目前的情况是：一则病毒四散，三期临床其实有更多执行的条件；二则民众接种的意愿提高，但因国际疫苗严重不足，将有为数不少的群体必须接种自产疫苗。如此一来，政府仓促放行的自产疫苗，将打在数十万、数百万台湾人身上。我们关心的是，万一程序跳跃的自产疫苗有风险，这就变成数百万台湾人要共同面对的风险。所谓“无疫情即无风险”，自产疫苗不做三期，是政府在稍早“无疫情”时做的决定；但如今却要应用在当下“疫情泛滥”的情况，这难道不是一个严重的决策盲点？

政府跳过三期临床试验直接发给自产疫苗紧急授权，显而易见的风险有两个。其一，高端所使用的S-2P蛋白质会不会产生重大副作用，从区区三千个二期试验样本，未必看得出来。假设，这种活性蛋白有万分之一的致命率，三千个样本点未出现死亡，似很正常。一旦扩大施打到五百万人身上，其死亡数就是五百。这是多可怕的人命成本？

其二，疫苗的保护力除抗体外，还要看Ｔ细胞。二期临床试验结果只看得到抗体，却看不到Ｔ细胞。所以，只检查抗体就给予紧急授权并普遍接种，极可能产生许多“保护力不足”的接种者。如此一来，台湾的疫情可能拖长，各行各业都受伤，经济成长将受到重大影响。

正当台湾疫情流行，自产疫苗不做三期试验，政府即迳核发紧急药证，其社会成本不可谓不小。这些情境发生的机率是多少，目前没有人知道；可能是二十%，可能是十%，也许有官员觉得可以“赌一把”。但必须提醒的是：万一赌输了，台湾将不仅损失几趴的经济成长，而可能是成百上千条人命，包括因争抢疫苖而撕裂的社会，以及人民对政府的愤怒与挫折。

世卫组织之所以不愿采取“抗体计算取代临床三期”的桥接，正是因为人命关天，在人本关怀的前提下不能轻易妥协。台湾如果仅为“扶植本土产业”的下位考量，而轻易放弃人本理念，这会是蔡英文的选择吗？

质言之，蔡政府的盲点，就是搞混了“施打疫苗”与“疫苗产业”的目的。疫苗产业是为了培育“未来”可能疫情的自主防卫能量，但是疫苗施打却是为人民免于“当下”的生命威胁。没有当下，哪里有未来？没有生命安全，又何来产业前景？政府的当务之急，就是极力争取国际认可的疫苗，绝不可本末倒置！