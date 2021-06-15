拜登拉拢盟友制华 号召力虽在却褪色

来源：明报

明报社评

美国总统拜登访欧，拉拢盟友制华，七大工业国集团（G7）峰会甫落幕，紧接又有北约峰会。今次是拜登上台以来首度外访，告别特朗普单边主义、标榜“美国回来了”，是拜登此行希望带出的信息，这次G7峰会气氛，跟特朗普在位期间差天共地，元首们言谈甚欢，不代表欧美之间没有矛盾。G7峰会联合公报聚焦中国，由印太、南中国海、东海、新疆、香港、疫情到环球经贸，全属美方设定的议题，体现了白宫制华意志，然而公布表述及遣词用字，跟美方取态却有关键差别，突显欧洲有其自身意志和利益盘算，德法乐见“美国回来”，但不想G7变成反华俱乐部。拜登要带领美国重返国际多边主义舞台，号召力仍在，但却逊色了。

白宫为G7设定议题

欧洲对华未随美起舞

去夏疫情重挫欧美，特朗普欲藉主办G7峰会，来一场反华公关骚，挽救个人选情，德国总理默克尔不想蹚浑水，以疫情为由婉拒赴会。一年过去，白宫易主，拜登政府标榜多边主义外交形象，与特朗普的“美国优先” 单边主义划清界线，唯独对华政策却有高度延续性，分别仅在于拜登更强调拉拢盟友制华。今年G7峰会是拜登就任后首次出访，白宫寄望甚殷，一方面欲趁峰会宣示美国“王者回归”，营造登高一呼八方响应的声势，另一方面则想团结盟友，全方位声讨中国。观乎与会元首反应，各方显然乐见美国不再藐视盟友，当年默克尔怒气冲冲站在特朗普桌前的对立气氛不复再，取而代之是法国总统马克龙给拜登“拍背示好”。默克尔称许拜登给G7会谈带来新动力，马克龙更形容，美国作为“自由世界一个乐意合作的领袖”归来了，然而如何处理对华关系，却不见得各国紧跟白宫脚步，以美国马首是瞻。

中国崛起动摇美国世界霸主地位，遏制中国是美国政界共识，美国对华政策虽无新冷战之名，却有新冷战之实。这次G7峰会联合公报，中国成为焦点，白宫近月大力操作的对华议题，包括涉疆涉港涉台问题、印太南海安全、疫情溯源、国际经贸规则等，全都包罗其中；公报提及的“重建世界更好未来”（简称B3W）基建融资倡议，华府官员形容是要抗衡中国“一带一路”，至于G7认捐10亿剂新冠疫苗，则是美国牵头的疫苗外交攻势，同属针对中国举措。凡此种种，都突显美国为G7设定议题的能力，然而必须指出的是，其他G7成员国的看法跟美国并不一致，去年法德拒绝配合特朗普做反华骚，现在也没有充当美国制华的马前卒。

涉疆涉港涉台问题属中国内政，中方强烈不满G7公报谈及相关议题，可说意料之内。更加值得在意的，是公报表述和措辞，在多方面皆与美方取态有微妙而关键的差别。根据彭博社的说法，拜登政府最初要求在多方面强烈谴责中国，但与会多国领导人反对，美方最后妥协。举例说，公报“呼吁中国尊重人权”，但没有直接谴责北京；美方要求公布明确提及“新疆强迫劳动”，同样遇到阻力，最后7国领导人同意以折衷方式，将“新疆”与“强迫劳动”议题拆开，分别放在人权及全球供应链两个不同环节提及，未将两者扣连，更没有点名指控中国“强迫劳动”。美国抢在G7联合公报发表前，另行发表声明，“关注”新疆强迫劳动，表面是为G7公报“注解”，实际是其他成员国不愿在公报附和，唯有自己开腔。

多极世界不仰鼻息

不卑不亢毋惧风浪

中美争雄大时代，欧洲出于文化因素及价值观，站得较近美国，然而欧美对自身定位不同，利益盘算亦不一样，以为拜登上台，欧洲盟友就必定对美国言听计从，是一厢情愿的想法。冷战后美国一极独大时代已结束，欧洲自视为多极国际秩序下的一极，强调独立自主外交，既与美国亲善，同时亦重视与中国等合作，为欧洲争取最大利益。默克尔对华政策倾向务实，虽谈人权但不搞咪高峰外交，明年这位“欧洲舵手”引退，接过这一位置的，大有可能是法国总统马克龙，迄今未有迹象显示，他会奉行截然不同的对华路线。

美国要当世界军事霸主，自然视中国为军事威胁，然而并非所有欧洲盟友都像美国那样，马克龙早前说得坦白，“对我而言，中国不在大西洋范围”；本周北约峰会，预料公报只会笼统称中国为“挑战”而非敌人，反映的也是同一情况。马克龙明言“G7不是反华俱乐部”，“G7作为一批民主国家的集合，会就中国已准备好合作的所有世界事务，跟中国合作”，可视之为欧洲对G7的一个重要定调；相比之下，拜登会后以“民主对专制”的说法，淡化美国欲伙同G7其他成员针对中国，听起来更似打圆场，盼掩欧美分歧。

发达国家“扶贫”数十载，从未改变世界经济秩序不公平的本质，G7捐出10亿剂疫苗，被指杯水车薪；B3W基建融资倡议，亦惹来雷声大雨点小的怀疑。G7作为富国俱乐部，最关心的仍是如何保持对世界政经大局的掌控，这一属性，注定G7与发展中国家，存在结构性的利益矛盾。当今世界，再非“西方大国等于国际社会”的时代，美国欲藉G7遏制中国，有其现实局限，中国外交毋须仰人鼻息，核心利益要坚持，能够合作的应多合作，不卑不亢，自然可以稳住阵脚，毋惧风浪。