与美掰手腕 中国唯苦修内功

来源：明报

作者：欧阳五

近来，中美角力过招频繁，你来我往，让人眼花撩乱。

一边厢，两国高层多番互动，关系似见缓和。中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表戴琪、财政部长耶伦通话；美国总统拜登签行政令，撤销前任特朗普针对TikTok和WeChat的禁令。两国商务部长通话未几，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪又与正陪拜登在英国访问的美国国务卿布林肯通话。

运用国际规则 存乎一心

另一边厢，双方明战暗战不断。正在展开上任后首次外访的拜登，合纵欧洲遏华意图明显。稍早前，在拜登政府扩增中企投资“黑名单”、美国参议院以压倒性票数通过《创新与竞争法案》后，中国全国人大常委会也迅速通过了《反外国制裁法》。此外，双方还就新冠溯源、抵制北京冬奥会等问题展开新一轮攻讦，火药味甚浓。

自2018年3月美方挑起贸易战以来，中国在这场与世界顶级高手的过招中参悟甚多。首先是对所谓国际通行规则，运用之妙，存乎一心。无论是在联合国、世贸组织或世卫组织等多边场合发声，还是运用法律手段反制，抑或增强国际传播力这种美国人擅长的软实力、巧实力，中国正逐渐领会“以彼之道，还施彼身”，对于美方所强调的“基于规则的国际秩序”也有了自己的解读。

改革开放是“唯一路数”

其次，在持续的高强度打压下，中方对自身的“破绽”有了更清醒的认知。从芯片断供到产业链挤压，从所谓强迫劳动到香港、台湾问题，上至中国政府下至民间百姓，在“平视世界”的同时愈发警醒，无论是科创竞争还是加速向产业链高端布局，无论是制度型开放还是营造更充分、公平竞争的营商环境，唯有改革开放，哪怕是被倒逼的改革开放，才是打通任督二脉的唯一路数。

今后，中美之间这场掰手腕，回合之多、持续之久，恐难预料。当下可以肯定的是，无论白宫主人更迭，遏华制华在国会山已是跨党派的“政治正确”，即使是以往时常为华游说的美国商界，乃至学界和民间，美国朝野对华态度转向已趋共识。当此之时，中国唯有苦练内力方能御敌。

首先，发力关键竞合领域。近日，拜登政府成立12人工作小组，拟向人工智能研究人员开放更多政府数据。显然，这是美国旨在确保其在新技术关键领域领先地位的最新举措。而俨然对标“中国制造2025”的《美国创新与竞争法案》，以及正在白宫与国会之间来回拉锯的大规模基建计划，都与中国正大力推进的“新基建”有着异曲同工之处。拜登上周末在G7峰会上发起的全球基建倡议“重建更好世界”，更被舆论普遍认为是要对抗中国倡建的“一带一路”。因此，有专家认为“新基建”将是今后中美经济竞争的关键领域。

对中方而言，在这些制胜未来的关键领域发力，将其成果转化为中国经济增长的深远动能、提升民众的生活水准是一方面，更要重视如何在政府引导之下，充分发挥市场主体的作用。既不授人“国进民退”的话柄，又进一步厘清政府与市场关系这一改革的根源性、长远性问题，将深化改革开放作为对外竞合的动力之源。

其次，对自己的“软肋”不讳言、不设限。中美交锋中，美方从自身利益出发开出一系列问题清单，如若抱定“凡是敌人反对的，我们就赞成”的倾向，难免一叶障目。未若趁此机会内视自身筋脉是否有梗阻之处，从政府补贴到市场准入，从知识产权保护到劳工权益保障，中方政策是否存在改进空间？相比遮掩可能存在的命门，对外不惧逆耳之言、对内宽容改革试错，反而是提升功力进阶之道。

观察破绽 寻隙还击

此外，当下的中美角力整体上还处于美国出招、中方防守的架势，主动出击或力有未逮，但在过招中观察对方破绽、寻隙还击仍有可能。譬如朝鲜、中东这些美方的利益关切点如何善加利用？又如拜登正试图在欧洲和印太铸起的对华“统一战线”，能否因应其盟友的审慎和怀疑，采取因“国”制宜的方式实现分而击之？由此，切实推进《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）乃至暂时停滞的《中欧全面投资协定》是值得沉思的方向。而考虑到曾经的美苏争霸，警惕俄罗斯可能的“反水”有其必要，不可只看拜登与普京稍后会晤的表面文章。