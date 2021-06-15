G7会后，台湾可能更不安全

来源：中时电子报

中时社论

七大工业集团（G7）高峰会议落幕，各国领袖对于冠病疫情、气候变迁、中国大陆人权问题、台海和平都表达了共同立场，主导峰会的美国总统拜登深感满意，他的外交出击获得初步胜利。但峰会是否真正达成“重新设定”世界秩序、证明民主优于专制、重建美国领导与威信的目标？G7联合公报首度纳入重视台海和平稳定的共识，能否实质改善台湾安全形势等，都需要冷静再探究。

口头宣示不代表实际行动

英国名为地主国，实际操刀的是美国，拜登寄望第一次元首外交就可挥出漂亮全垒打，除了在国际舞台宣告“美国回来了”，恢复美国主宰地位，同时向国内展现他的权威及领导能力。首要目标就是建构“反中联盟”统一阵线，将强权战略竞争升高为“民主与专制”之争，形成中国大陆并未出席，却成为会议焦点的特殊景象。

在拜登的战略设计中，由于台湾战略地位敏感、两岸关系特殊，美国在强化对台湾安全承诺的同时，更充分利用台湾牵制中国大陆。自从4月以来，美日领袖峰会、美韩元首峰会、欧日领袖峰会、G7外长会议、日澳2+2会谈的声明中都纳入“强调台湾海峡和平稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸议题”的文字，此次G7高峰会议，美、日联手积极运作，得到英国、德国、法国、意大利及加拿大的一致支持。

主要民主国家共同关注台海和平，短期应可对大陆产生一定的吓阻作用，台湾理当感谢欢迎，但不能因而沉溺于台湾安全得到充分保障的想像。过去2个月所有美、日主导的双边、多边会议不断出现对中国大陆的强硬声明，是否有助于降低两岸紧张情势，或是产生反效果，这是台湾决策当局应反向思考的问题。美国前资深外交官傅立民就警告，在美中关系中，每次敌对行为都会引来更敌对的反应。

更应理解的是，口头宣示与实际行动意义迥然不同。虽然美台关系空前友好，已成为政治人物最热衷的政治口号，许多美方人士开始关注中国大陆攻击台湾的可能性与可能方式，以及美国是否有充分的军事能力及政治意志干预中国大陆武力攻台。拜登政府官员则刻意保持战略模糊，国防部长奥斯汀日前在国会只愿表示，美国承诺协助台湾自我防卫；美国国安会印太事务协调官坎贝尔则说，美国继续提供防御物资给台湾，但台湾也必须采取措施，强化自身防御力。如美国对于支持台湾都有保留空间，“台湾有事”时，寄望欧洲国家伸出援手不啻缘木求鱼。

开启美中长期竞争新阶段

G7高峰会议基本上整合了民主国家，形成更严密、团结的抗中力量，联合公报也充满了冷战色彩，从未来1年捐赠10亿剂疫苗反制中国大陆的疫苗外交、“重建美好未来世界倡议”挑战大陆的“一带一路”、反对“非市场”的贸易政策与措施、尊重新疆人权及基本自由、香港自由与高度自治、关切东海及南中国海情况，到关切台海安全稳定，矛头都是指向中国大陆。

但G7内部并非没有分歧，部分计划也缺乏具体行动方案，联合公报中关于中国大陆部分的措辞刻意淡化、模糊，如美国抨击最激烈的新疆维吾尔族强迫劳工问题修改为原则性的人权问题。欧洲国家中，特别是与大陆经贸投资关系密切的德国和意大利，反对将G7转变为反华集团。

反制“一带一路”造成的债务陷阱及中国大陆影响力，拜登强调所有基础建设应是价值驱动、透明化及永续发展，但G7提不出具体经费来源及时间表，10亿剂疫苗则遭批判无法满足全球需要的110亿剂。换言之，美国虽在G7峰会中有所斩获，重建西方世界的联合阵线，但无法完全抑制中国大陆的扩张，只是开启美中长期竞争的一个新阶段。

中国大陆成为西方世界围剿的目标，除了地缘政治势力范围的权力斗争外，“战狼外交”难辞其咎，中国大陆领导人习近平最近指示努力塑造“可信、可爱、可敬”的中国形象，对于G7峰会则低调宣称“世界上只有以联合国为核心的国际体系，不应由少数几国操纵。”似乎也在调整策略与手段，争取更多的国际支持。

这次峰会美国布局已久，充分展现了拜登的外交风格。日本媒体已多次预告，联合公报将纳入有关台海的文字，民进党政府大事宣扬，让台湾沉迷在世界主要民主国家支持台湾，台海和平与稳定是“自由与开放的印太地区”不可或缺的关键一环，反而曝露出台湾安全系于国际安排，丧失了独立自主性的事实。长期而言，台湾可能反而更不安全。