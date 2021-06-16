电影检查加入国安要求 执法需合理合度

来源：明报

明报社评

香港政府刊宪修订《电影检查条例》的检查员指引，订明影片如有可能构成危害国安的罪行，应评定为不宜上映，任何影片亦不应包含可能煽动或干犯《香港国安法》罪行的内容。业界担心指引模糊易堕法网，政府表示会跟业界多沟通多解释。回看历史，电影出于政治原因不得上映，并非没有例子，以往相对少见，某程度与政治社会气氛有关，然而反修例风暴改变了一切，香港已无法回到从前，权力当局要“执正来做”，以往放任宽松气氛不复再，打擦边球风险必然增加，这就是眼前政治现实。电影创意无穷，电检指引再清晰也不可能穷尽各种情况，关键是电检人员和业界本着平常心，按常识常理履行国安要求，执法合理合度。

履行维护国安责任

业界担心误堕法网

《香港国安法》订明，特区有宪制责任维护国家安全，除了防范、制止、惩治危害国安活动及行为，亦要因应国安事宜，对媒体、网络、学校等采取必要措施，加强指导、监督和管理。中联办主任骆惠宁日前表示，中央将“继续坚持和完善一国两制制度体系”，“缺失的要修补”，“过时的要更新”。香港回归20多年，港人习惯了宽松的政治环境，国安法下多了指导、监督和管理，纵然未必直接影响每个人的日常生活，然而政治气氛收紧，仍是相当明显。电影是媒体之一，当局强调要切实执行国安法，修订电检指引，不过是最新的一项举措。

本港现行电检制度，所有打算公映的影片，均须先获当局审核批准，审视方向主要着眼暴力及裸露内容，检查员若认为超出尺度，一般会要求删剪或评为三级，鲜有审后不准上映。政府这次修订电检指引，加入国安角度考虑，检查员需要留意，影片对可能触犯国安罪行或损害特区维护国安的活动所作的“描绘、刻划或表现”，相关内容是否“可客观和合理地”视作认同、宣扬、美化、煽动该等活动，检查员考虑整部影片对观众的影响，若认为可能危害国安，应得出不宜上映的结论。业界关注具体操作准则，担心新指引内容模糊；行政长官则称，国安红线不会随便踩到，新指引不会扼杀本港创意产业表达自由。

电检政治审查是敏感议题，往往受特定政治时空影响。在西方，最有名的政治禁片，是1920年代由苏联电影大师爱森斯坦执导的黑白默片《波坦金战舰》，这部蒙太奇电影美学开山之作，题材涉及起义斗争，长期被西方视为布尔什维克文宣煽动革命，直至1956年苏联领导人斯大林去世，英国才解除禁映令。在香港，港英时代亦有秘密审查电影，重点是不得煽动暴力，以及“不可破坏邻近地区关系”，亦即避免挑衅内地、引发政治紧张，1980年代初，两部内容涉及文革的电影《假如我是真的》和《皇天后土》，便是在此背景下禁映。说电影从来没有政治禁区，恐怕并非事实，然而本港业界对新指引有忧虑，担心误堕法网，亦是不争事实。权力当局眼中，履行维护国安责任“无价讲”，电检指引修订，事前未有咨询业界，正因如此，现在政府更须多向业界解说，减少疑虑。

创意无限指引难写死

常识常理办事建默契

香港经历过反修例风暴，当局不容许暴力、港独卷土重来。电检新指引特别提到，若影片声称是纪录片，“报道、重演与香港的情况有密切关系的真实事件”，检查员须更加审慎，仔细检查内容是否包含未核实、虚假或误导论述，此一要求，很大程度就是针对反修例风暴度身订做，不容影片美化、合理化暴力政治斗争，本地业界相信亦不会故意去踩这条红线。相比之下，较多人关心的，是日后电检执法会否“宁严勿松”，就连一些嬉笑怒骂的非政治类作品，又或一些揭露社会阴暗面、对权力当局有较重批判性的创作，亦遭不合理刁难。

1980、90年代是香港电影业黄金时期，既有黑社会英雄片，亦有拿两岸三地文化差异开玩笑的电影，当然亦少不了无厘头搞笑片，一些拿内地官场歪风开玩笑的情节，时至今日仍有很多人记得，然而无论是本地还是内地观众相信都明白，这些电影并无抹黑挑衅内地之意，亦没有存心颠倒黑白，以美化黑帮、丑化整支警队为创作目的。时移世易，近年香港电影业式微，观众睇戏的心态和喜好亦有很大变化，无论如何，电影检查引入国安考虑，具体执行必须合理合度，避免扼杀创作空间。

电影业是梦工场，创作者天马行空，处处都可留下隐喻，新指引加入国安把关，不可能穷尽各种可能性，也不可能事事写死，当局充其量只能多举例子解说。世上有灰色地带，就有人会尝试打擦边球，这可能是日后电检国安把关最难处理的问题，一句对白、一个镜头是否犯禁，有时亦得看前文后理，倘若业界和电检员本着常识、常理、同理心办事，相信可以减少争议，逐步取得默契。过去本港可以放映有关中国的独立电影，例如以乌坎村事件为题材的影片，有人关注新指引实施，这类电影未必再获批上映。海纳百川是香港特质，倘若无法播映这类中国电影，无疑遗憾，只能说句这就是暴力斗争给香港所带来的代价。