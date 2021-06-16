美俄峰会的五个焦点议题

美国总统拜登与俄罗斯总统普京今（16日）将在瑞士日内瓦举行首次峰会，但双方皆尝试管控外界对峰会的期望。拜登周一称将向莫斯科提出在有共同利益的领域合作，但会就双方分歧议题明确划下红线；普京则在同日播出的美媒访问放风指愿恢复军控专家谈判，但拒谈释放反对派领袖纳瓦尔尼。峰会有五大范畴备受关注，包括两国外交联系、军备控制和气候变化等可合作的领域、人权、网络攻击，以及乌克兰和白俄罗斯问题。

拜登周一在北约峰会后称，今次与普京会面将非常重要。他形容普京聪明且强硬，是“值得重视的敌手”，重申并非想与俄罗斯发生冲突，他会向普京明确提出两国可合作的领域，但若对方选择不合作，并在网络安全等一如过往方式行事，美国将作回应。他强调会就双方有分歧的议题明确交代红线所在，乌克兰主权及领土完整是其中之一。拜登政府近期屡称盼跟俄方建立“稳定且可预测的关系”。

交代红线 美盼建“稳定可测关系”

拜登3月炮轰普京是“杀人凶手”，俄国传召驻美大使回国；翌月轮到美国驻俄大使返国，同月美国加码制裁俄罗斯，两国互逐外交人员。普京外交顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）昨称美俄关系处于僵局，他对峰会持“务实乐观态度”，但不算非常乐观，若峰会进展顺利，两国大使或可立即重返岗位。

美俄少数可合作的领域成峰会焦点，军备控制是其一。美国全国广播公司（NBC）周一播出普京完整访问，普京指得悉美方盼在专家层面恢复军控谈判，若会后条件成熟，俄国准备好磋商。

俄反对派纳瓦尔尼生死受关注

拜登强调人权是外交政策核心，因此外界关注他对俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的立场，但当地法院上周刚将后者的政治网络列为“极端主义组织”，有关讨论恐难有突破。被问到能否保证纳瓦尔尼活着出狱时，普京未作明确承诺，仅称释放与否由法院决定，在囚人士健康则由监狱管理部门负责。拜登其后称如纳瓦尔尼死亡，将再次表明俄国无意遵守基本人权，损害俄国与全球关系。

分析料“沉闷峰会”有别特普会

莫斯科近期对白俄总统卢卡申科的支持、在乌克兰边境的军事行动，以至俄国黑客组织对美国主要企业或基建的勒索攻击，均令美俄关系跌至近年低点。俄国则斥美国和北约干预东欧邻国，否认与针对美国的黑客攻击有关。分析预料今次峰会将颇为沉闷，双方会小心翼翼，有别2018年时任美国总统特朗普与普京在赫尔辛基的会面。当时两人举行联合记者会，尽管美国情报机关评估俄国涉及干预2016年大选，但特朗普称更倾向相信普京的说法。

白宫召逾十专家“教路”

美国新闻网站Axios报道，拜登召集十多名俄国事务专家为峰会作准备，包括曾在特朗普时代以白宫国家安全委员会俄罗斯资深主任身份参与2018年美俄峰会的希尔（Fiona Hill），其他专家包括奥巴马时期两名驻俄大使等。他们促拜登不要跟普京举行联合记者会，或予他任何机会以全新公开提案抢风头，部分人赞成找更多机会与俄方接触，亦有人主张把握一切机会传达强硬信息。