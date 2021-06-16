台山核电事件再暴露港府沟通滞后

来源：香港01

撰文：01评论编辑室

美国有线新闻网络（CNN）周一（14日）指台山核电站法方公司、法国国企“法国电力公司”（EDF）拥有的“法马通”（Framatome）警告，中国台山核电站面临核辐射威胁，令距离台山130公里的香港市民在端午节假日也关注事情。

台山核电站面临核辐射威胁的消息周一在市民间流传，天文台当晚表示，据其辐射监测结果显示，香港的环境辐射水平在过去一年至今一直正常。而特首林郑月娥翌日（15日）出席行政会议前，被记者问及才回应称特区政府高度重视这一情况，且有持续监察制度，以及会当天联络广东有关部门，了解新发展。但她在被问及才表示会联络内地部门了解，似乎未能称得上及时。

翌日林郑：将会沟通

在此次事件，林郑既然说与内地有恒常沟通机制，那么为何要等到翌日才与内地沟通，而不是及早联系，消除市民疑虑？不只此次事件，香港政府在诸多需要与内地协调的问题上都未能做好积极、主动沟通的角色，不仅让两地配合不足，更让市民误解了两地的关系。

比如在此前的回港易的地区限制标准上，政府因与内地沟通不足，不仅闹出不小的行政乌龙，更让市民误以为香港在这方面没有主动权。又比如此前中港货车司机通关政策的变更，由于香港政府没有主动积极沟通，以至于从业者多次是从深圳政府方面单方面被告知规则变更。这些都会加深市民心中香港政府被动的形象。

“一国两制”应为积极

再如此前沙岭的超级殡葬城规划，更是惹来一河之隔的深圳市民的口诛笔伐，而香港政府却没有吸取教训，在5月发展局递交的新界北发展拨款申请中，文件唯一提到的与内地的联络协作也只有皇岗口岸的“一地两检”。可见政府经过不久之前的“沙岭超级殡葬城”争议后，在开放与深圳接壤部分城区时，却仍未学懂跟深圳携手合作发展双方边境的重要性。“一国两制”本身应该是积极的“一国两制”，包括了港府主动与内地政府沟通及合作，而不是消极、被动地区隔两地。

此次台山核电事件，天文台称一切正常，但坊间的讨论和疑云未完全散去，这不仅仅是香港社会存在对内地的不信任情绪，也反映政府反应缓慢，对内沟通不足。香港政府不能再如此忽视沟通问题，因为它不只影响政府施政的效率，更影响着市民对中港关系的观感和理解，必须予以重视革新。